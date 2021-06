Nelle finali giovanili Roller Bassano festeggia lo scudetto: Thiene e Montecchio Precalcino vincono la Coppa Italia

HOCKEY PISTA – Tempo di finali nazionali giovanili per l’hockey pista, che ha dato appuntamento in 9 sedi diverse. Lo scorso weekend si sono giocate le finali nazionali delle categorie Under 11 e Under 15 sia di Campionato italiano sia di Coppa Italia mentre hanno preso il via le due rassegne per le categorie Under 13 e Under 17. A Sandrigo (campionato) e Trissino (Coppa Italia) l’Under 13, con l’Under 17 a Giovinazzo (campionato) e Correggio (coppa italia). L’Under 19 invece si giocherà a Forli dal 17 al 20 giugno 2021.

Tutte le gare sono trasmesse online su hockeypista.fisrtv.it e tutte le gare aranno archiviate.

Nella categoria Under 11 si è imposta la Roller Bassano di Chiara Marchesini per 4-3 sul Sarzana di Alessandro Bertolucci, con il gol decisivo di Gabriele Fiorese a 3 secondi dalla fine. Al terzo posto si è classificato il Follonica di Massimo Bracali sul Sandrigo di Stefano Contro con il risultato di 8-1 (6 gol di Diego Bracali). Esulta il Thiene di Filippo Rigon nella Coppa Italia U11 organizzata proprio al PalaCeccato, piegando il Montebello di Ruben Jofrè per 3-2 (doppietta di Alessandro Memeo). Nella finalina di consolazione vince la Roller Bassano B di Gianpaolo Marchesini sulla Rotellistica Camaiore di Elia Guidi e Yuri Cinquini per 3-1.

Nella categoria Under 15 dominio totale del Follonica di Franco Polverini che bissa il successo del 2019 a Giovinazzo con l’Under 13. In finalissima battuto il Valdagno di Massimo Caneva per 6-0 grazie alle quattro reti di capitan Mattia Polverini mentre nella finalina altro alloro per la Roller Bassano A, che piega per 7-5 l’Amatori Lodi (tre reti di Pierattilio Zambon). In Coppa Italia il Montecchio Precalcino di Giorgio Carraro e Giambattista Stella ha esultato ai rigori per 5-4 sul Sarzana di Fabrizio Bassani e Mirko Bertolucci: decisivi due rigori di Giovanni Pesavento. Il terzo posto viene conquistato dall’HRC Monza, che si impone per 5-0 contro Pico Mirandola.

Pronte a partire anche le due ultime rassegne tricolori. Correggio, Roller Bassano A, Monza, Sarzana nel girone A e Sandrigo, Valdagno A, Forte dei Marmi ed Eboli nel B lotteranno per la categoria Under 13 mentre per la Under 17 Giovinazzo, Follonica A, Amatori Lodi, Breganze A per il girone A, Pumas, Scandiano, Trissino, Montecchio Prealcino per il girone B. Venerdì al via le rassegne di Coppa Italia: Under 13 con Trissino 05 A, Breganze, ASH Viareggio, Scandiano, Seregno, Roller Matera e Under 17 Bassano 54, Valdagno, Monza, Correggio, Castiglione, Salerno. Sabato sera dalle 18 le semifinali in tutti e quattro campi e domenica mattina dalle 9.30 le due finali per decidere i quattro vincitori.