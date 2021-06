PWT Italia festeggia i 20 anni e organizza domenica a Pozzolo la Coppa Italia di mountain bike orienteering

ORIENTEERING – Park World Tour Italia SSD di Alonte festeggia quest’anno 20 anni di attività e dieci dalla organizzazione del Campionato Mondiale di Mountain Bike Orienteering (MTBO). Fu uno storico mondiale che andò oltre le gesta sportive e fu un primo processo per attrarre turismo sportivo internazionale a Vicenza, far conoscere i Colli Vicentini (ora Colli Pedemontani) e fare sistema con le amministrazioni del territorio.

In società oggi ricordano bene la sfilata inaugurale in corso Palladio e la cerimonia di apertura in Piazza dei Signori, il quartier generale al Golf club Colli Berici di Brendola, il concorso per la scelta del poster ufficiale del Mondiale, le medaglie conquistate dagli atleti azzurri, la realizzazione della stele commemorativa in pietra, il coinvolgimento di aziende e consorzi, in particolare il consorzio del Prosciutto Veneto, con vino e prosciutto offerto ai partecipanti e pubblico nel dopo gara.

A tante emozioni fecero da traino anche sei servizi televisivi su Raisport; fu quello il punto di partenza per altre iniziative che hanno coinvolto successivamente il nostro territorio come la Coppa Europa di BMX nel 2012 e le due tappe del Giro d’Italia, nel 2013 e 2015.

Per celebrare tutto nel modo più degno, mentre il prossimo anno PWT Italia sarà tra i principali organizzatori del Mondiale Master di Orientamento che si svolgerà sul Gargano tra l’8 ed il 16 luglio 2022, quest’anno ha organizzato ed andrà in scena il prossimo 6 giugno a Pozzolo di Villaga la 3^ gara di Coppa Italia di Mountain Bike Orienteering alla quale sono iscritti un centinaio di atleti di ben 27 società italiane e straniere.

A fare da degno contorno alla gara sportiva Gabriele Viale ed i suoi collaboratori hanno organizzato una accoglienza di tutto rispetto proprio per gli amministratori delle 23 amministrazioni locali del territorio oltre al presidente del Consiglio Regionale Veneto, Roberto Ciambetti, cui presenteranno il loro impegni sportivo in chiave turistica per l’Ovest vicentino.

Così, sabato 5 giugno 2021 si inizia a Villaga alle ore 18 con un aperitivo alle Cantine Conte Piovene Porto Godi a Toara di Villaga. Si proseguirà alle 19 all’agriturismo Valleverde a Pozzolo di Villaga con un incontro sul tema “Ripartiamo dal Territorio, più Valore al Territorio”. Seguirà una cena sempre all’agriturismo Valleverde.

ORIENTEERING: LA GARA DEL DECENNALE

La 3^ gara di Coppa Italia di Mountain Bike Orienteering si svolgerà domenica 6 giugno 2021 a Pozzolo di Villaga e, chiuse le iscrizioni con un centinaio di atleti in rappresentanza di ben 27 società italiane e straniere, avrà il suo quartier generale all’agriturismo Valle Verde http://www.agriturismovalverde.it/ di via Fagnini 13 località Costabella 36020 Pozzolo di Villaga dove saranno disponibili parcheggi e servizio di lavaggio bici.

Il ritrovo è stato fissato alle ore 9 dal Comitato del quale fanno parte: il delegato tecnico FISO Albino Moret, il direttore di gara Gabriele Viale, il tracciatore Fabio Hueller. Responsabile all’arrivo sarà Alessandro Bedin ed alla partenza Roberto Manea. L’elaborazione dati è affidata a Tommaso Scalet.

La gara si svolgerà su terreno collinare che alterna aree aperte ad altre di bosco e sarà per il 70% su sterrato e 30% su strade asfaltate.