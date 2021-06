L’Ultrabericus festeggia il successo della decima e cede il testimone alla Trans d’Havet

TRAIL – Con l’arrivo del runner Francesco Dominidiato sotto i gonfiabili, allestiti per l’occasione a Campo Marzo a Vicenza, si è potuta chiudere anche l’edizione numero 10 di Ultrabericusa Trail. Spetta a lui lo scettro del last finisher di giornata, con un tempo complessivo di 13 ore, 7 minuti e 51 secondi che lo collocano al 555esimo posto nella classifica di giornata nella gara Integrale di 65 km e 2.500 mD+.

A fare meglio di lui, con un rilievo cronometrico finale di 12 ore, 50 minuti e 23 secondi, Simonetta Castelli (Fo’ di Pe) era stata invece l’ultima donna a tagliare il traguardo.

Nel sabato che ha incoronato Francesco Rigodanza e Veronica Maran per la gara Integrale di 65 km e 2500 mD+ e Giovanni Corà e Melina Clerc nella Urban di 22 km e 750 mD+, Dominidiato e Castelli se la sono presa con un po’ di più calma, forse cogliendo al meglio gli scorci memorabili che i Colli Berici possono regalare.



Sotto le luci gialle dei lampioni del grande polmone verde vicentino, prestato per la giornata alla grande corsa in natura, hanno così potuto sgonfiarsi gli archi, raggrupparsi le transenne e caricarsi i furgoni per quel malinconico saluto che ci si dà alla fine di ogni edizione. La giornata ha portato sui Colli Berici 1.312 partenti, suddivisi in 9 batterie (4 per la gara Integrale e 5 per la Urban). Di questi a presentarsi sulla finish line sono stati 1.224. A mietere il maggior numero di ritiri, complice anche il caldo patito per buona parte della giornata, è stata la gara lunga con un totale di 67 abbandoni mentre sulla corta le bandiere bianche sono state appena 13, oltre ad 8 concorrenti presentatisi fuori tempo massimo ai cancelli orari. Sul percorso, assieme alla nutrita presenza di atleti berici e veneti non sono mancati i portacolori di mezza Italia, oltre ai rappresentanti di 12 diverse nazionalità.

“Com’è tradizione – spiega il direttore di gara, Enrico Pollini – con il comunicato conclusivo alleghiamo la lunga lista di credits e ringraziamenti. Il successo siglato anche in questa edizione, non certo scontata dopo un primo rinvio causa Covid dalla data originale di marzo, è merito degli oltre 400 volontari coinvolti a vario titolo lungo il percorso e in base gara. Sono questi l’anima tenace che ha reso Ultrabericus un appuntamento che in tanti appassionati attendono per tutto l’anno e che, ogni anno, ci regalano un tutto esaurito sempre più anticipato. L’augurio è ora di poterci ritrovare a luglio sulle Piccole Dolomiti con Trans d’Havet e poi il prossimo anno, tornando a correre il 19 marzo 2022 nell’affascinante contesto di Piazza dei Signori, ai piedi della Basilica Palladiana.”