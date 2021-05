Tramarossa Vicenza mercoledì al palasport per la “bella” contro la Luiss Roma

BASKET PLAYOFF SERIE B MASCHILE – La Tramarossa Vicenza torna da Roma con una vittoria e una sconfitta, lo stesso bottino raccolto nelle prime due partite giocate all’ombra dei Berici. Ora, per ottenere il pass per la semifinale, c’è solo un incontro: gara5, da giocarsi mercoledì alle 19, decisiva per conquistarsi sul campo la sfida contro Nardò. Diretta, come sempre, su LNP Pass.

Vicenza e Roma sono le uniche due squadre del tabellone 4 costrette alla bella: Roseto aveva

conquistato la qualificazione già venerdì, estromettendo in tre partite Cassino; quindi è stato il

turno di Rieti, che si è imposto al supplementare contro Jesi, e Nardò, che ha eliminato Ancona al termine

di una gara4 combattuta. Proprio la formazione pugliese attende la vincente della determinante

gara5 di mercoledì, un match da combattere con le unghie e con i denti.

Ormai Roma la si conosce: la Luiss, che nelle due sfide interne ha recuperato Martino, assente a

Vicenza, è una squadra che vive di parziali e su questi ha costruito le due vittorie nella serie.

La prima, in gara1, grazie ad un primo tempo di alto livello; la seconda, quella di domenica, con un

parzialone nel terzo quarto firmato da Tredici e D’Argenzio, senza dimenticarsi di un roster di tutto

rispetto, come hanno dimostrato le prestazioni di Murri, Pasqualin, Infante, Martino, Bonaccorso,

Rota e Gellera.

La Tramarossa, forse più solida come compagine, ha costruito le sue vittorie sulla costanza,

mettendo presto ghiaccio entrambe le sfide e controllando nel secondo tempo e sarà questo lo

spirito che la banda di Ciocca andrà a ricercare mercoledì. Nonostante l’importante batteria di

lunghi romana, Vicenza sta andando meglio a rimbalzo di Roma (e, infatti, la sconfitta in gara4 è

passata anche dalla supremazia della Luiss sotto i tabelloni), ma deve trovare qualche punto in più al

tiro da tre se vuole vincere la serie.

L’imperativo per i biancorossi sarà quello di portare a casa la vittoria e il passaggio del turno: un

eventuale successo proietterebbe ancora di più nella storia del club biancorosso quest’edizione

2020-21, già protagonista di una regular season finita al secondo posto e di una semifinale di

Supercoppa Centenario.