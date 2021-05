Giuseppe Bianchini chiede all’Arzignano di superare la stanchezza contro il Campodarsego

CALCIO SERIE D – In vista del recupero dell’undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie D, il tecnico dell’Arzignano Valchiampo, Giuseppe Bianchini, ha parlato di come la squadra arriva alla partita esterna di mercoledì pomeriggio, alle ore alle 16, al “Gabbiano”, tana del Campodarsego.

Nell’analisi settimanale si inizia da una valutazione a mente lucida della sfida pareggiata domenica al Dal Molin contro la Luparense: “Abbiamo dato tutto quello che avevamo, giocando bene, sicuramente senza molte energie. Un calo fisico prima o poi doveva arrivare, ma lo abbiamo gestito bene. Infatti abbiamo creato diverse occasioni da gol, dimostrando di essere squadra matura. Mi tengo stretto questo punto contro una squadra forte, organizzata”.

Si sta arrivando verso il rush finale e la stanchezza fisica e mentale sta venendo un po’ fuori: “Siamo stanchi, ma in questo momento non dobbiamo pensare alla stanchezza, ma fissarci sull’obiettivo, che è quello di finire meglio possibile, raccogliendo più punti possibile. I ragazzi stando dando sempre il massimo e si meritano di togliersi altre soddisfazioni”.

E veniamo alla sfida con il Campodarsego: “Sarà una partita complicata perché i nostri avversari stanno bene. A Trento sono sempre stati in partita: si tratta di una squadra che sta lottando per non retrocedere, quindi sarà una partita di battaglia. Loro chiederanno molto alla partita, ma lo faremo pure noi, dovremo andare là per fare la nostra partita e raccogliere più punti possibile”.