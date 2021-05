BASKET PLAYOFF A2 – Peccato! AS Vicenza spreca una buona opportunità e perde di misura gara 1 delle semifinali promozione. 55-51 il risultato a favore del Sanga Milano protagonista di una rimonta nell’ultimo quarto che permette di arrivare in vantaggio alla gara di ritorno in programma giovedì sera al palasport di via Goldoni dove le ragazze di coach Sandro Sinigaglia non potranno più sbagliare per andare all’eventuale bella.