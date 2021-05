Il derby veneto tra Cittadella e Venezia per decidere chi sarà promosso in serie A

SERIE B PLAYOFF PROMOZIONE- Sarà un derby tutto veneto tra Cittadella e Venezia la finale dei playoff che decreterà la squadra promossa in serie A.

Questo il verdetto dopo le partite di ritorno che hanno visto i lagunari allenati dal vicentino Paolo Zanetti pareggiare per 1-1 a Lecce mentre il Citta, pur sconfitto per 2-0 dal Monza, passa il turno in virtù del 3-0 dell’andata.

Dunque riflettori puntati sul calcio veneto con gara di andata al Tombolato domenica sera e ritorno giovedì 27 maggio.