Migliorare é la parola d’ordine per il LR Vicenza che guarda avanti

CALCIO SERIE B- Migliorare é la parola d’ordine in casa L.R. Vicenza: il che significa puntare ad obiettivi sempre più ambiziosi tenendo di buono quello che é stato fatto finora: promozione dalla serie C, salvezza al primo anno di B e gestione attenta della società in una stagione in cui le entrate sono ancora diminuite a causa dell’assenza del pubblico negli stadi e, soprattutto, i protocolli COVID imposti dalla Lega sono costati qualcosa come 350.000 euro per far fronte ad un numero enorme di tamponi.