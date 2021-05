L’Arzignano Valchiampo pareggia a Chions e mercoledì al Dal Molin recupera la gara con la Clodiense

CALCIO SERIE D – L’Arzignano Valchiampo torna a casa dalla trasferta di Chions con un pareggio per 1-1 al termine di una partita molto intensa e, dunque, con i friulani termina con la divisione della posta in palio per la seconda volta in stagione dopo il 2-2 dell’andata al Dal Molin. Pari in rimonta quello portato a casa dalla squadra gialloceleste che, dopo essere andata sotto nel primo tempo, è riuscita nella ripresa a riportare la situazione in parità, e a sfiorare nel finale la vittoria.

SCELTE – Mister Bianchini deve rinunciare ancora ad Enzo, e davanti a Circio conferma una difesa a quattro con Pasqualino e Rossi esterni, Bigolin e Molnar centrali; in mezzo al campo Casini con Sammarco e Antoniazzi, mentre in avanti spazio a Lisai e Valenti in appoggio a Calì.

PRIMO TEMPO – Si inizia con l’Arzignano che preme sul pedale dell’acceleratore e al 10’ il tiro di Pasqualino termina a lato. Il Chions si fa vedere dalle parti di Circio al 21’, ma il portiere è preciso sul tiro di Torelli. Ancora Chions attivo al 27’ con il tiro di Spader che viene respinto dalla difesa ospite. Al 39’ il Chions guadagna un calcio di rigore: dal dischetto di presenta Urbanetto, ma Circio intuisce e devia in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner, però, arriva il vantaggio dei friulani, col colpo di testa sul secondo palo di Tomasi: 1-0. A due minuti dall’intervallo Circio è ancora protagonista, parando sulla conclusione di Torelli.

RIPRESA – Si va alla ripresa, Bianchini inserisce subito Maury per Valenti, e al 16’ arriva il gol del pareggio vicentino. Colpo di testa di Molnar deviato dal portiere in calcio d’angolo, sugli sviluppi del corner arriva Calì che insacca: 1-1. I due tecnici operano diverse sostituzioni, e in casa gialloceleste entrano anche Monni, Villanova e Forte, ed è proprio uno dei neo entrati, Villanova, a colpire un clamoroso palo al 30’. Sugli sviluppi dell’azione, poi, Monni non riesce a concretizzare una grandissima occasione, calciando addosso al portiere da buona posizione. Al 46’ ci prova anche Maury, ma la sua conclusione viene deviata in calcio d’angolo.

TESTA ALLA CLODIENSE – Finisce dunque con il settimo pareggio stagionale per i giallocelesti, che ora torneranno a lavorare, intensamente, per preparare nel migliore dei modi la prossima partita, valida come recupero dell’Ottava Giornata di Ritorno, mercoledì prossimo alle 16 al Dal Molin contro la Clodiense Chioggia.

CHIONS – FC ARZIGNANO VALCHIAMPO 1-1 (pt 1-0)

CHIONS: Plai, Tomasi, Rossi D (st 25’ Mestre), Variola, Tuniz, Vittore, Guizzo (st 20’ Cassin), Torelli, Urbanetto (st 38’ Valenta), Funes (st 20’ Oubakent), Spader (st 20’ Consorti). All. Rossitto. A disposizione: Lombardi, Osu, Pozzani, Mihali.

FC ARZIGNANO VALCHIAMPO: Circio, Pasqualino, Rossi E, Casini, Molnar, Valenti (st 10’ Maury), Calì (st 25’ Monni), Lisai (st 25’ Villanova), Antoniazzi, Sammarco (st 25’ Forte), Bigolin. All Bianchini. A disposizione: Magrini, Roverato, Gabbani, Pettinà, Zuffellato

ARBITRO: Carlo Palumbo di Bari. ASSISTENTI: Marco Pellegrino di Torino e Marco Tuccillo di Pinerolo

RETI. Pt 40’ Tomasi (C). St 16’ Calì (A)

NOTE. Partita a porte chiuse. Circio para un rigore a Urbanetto al 39’ pt. Espulsi: nessuno. Ammoniti: Torelli, Antoniazzi, Casini. Angoli: 2-3. Recupero: pt 2’; st 4’.