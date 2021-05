Arianna Battistella (Atletica Vicentina) salta verso gli Europei U20 di Tallin

ATLETICA LEGGERA – C’è un salto giovane e molto lungo nella seconda giornata della manifestazione regionale assoluta di Vicenza. L’ha realizzato la junior Arianna Battistella (Atletica Vicentina), atterrata a 6.37 (+0.7) al culmine di un’ottima serie: 6.25 alla seconda prova, 6.32 (leggermente ventoso) alla terza, 6.37 alla quarta e 6.29 alla sesta. Per Arianna, dopo il 6.19 indoor dello scorso inverno ad Ancona, è la conferma dello standard d’iscrizione per gli Europei under 20 di Tallinn.

Atletica Vicentina ha messo in vetrina, sempre nel lungo, anche il coetaneo Carlo Santacà, arrivato a 7.26 (+1.1), oltre ad aver realizzato un 7.27 ventoso, e la 4×400 femminile che, con Leila Cattani, Alice Muraro, Mariasole Muraro e Zoe Tessarolo, ha fermato il cronometro a 3’44”43. Daniel Compagno (Athletic Club 96 Alperia) si è imposto nel disco con 52.75. Sempre nel disco, conferme per la junior Emily Conte (Atl. Riviera del Brenta): 45.27. Tra i più giovani, bel progresso per l’allievo Enrico Busato (Atl. San Biagio) nel peso (16.31) e doppietta per l’allieva Tarè Miriam Bergamo (Assindustria Sport), leader sia nel peso (13.40) che nel disco (42.79).

RISULTATI. UOMINI. 100 (-0.7): 1. Adboullatif Compaore (Assindustria Sport) 10”89, 2. Davide Rezzadori (Fondazione M. Bentegodi) 10”96 (-0.9). 1500: 1. Lorenzo Botter (Atl. Ponzano) 3’55”80. 4×400: 1. Atl. Vicentina A (Avitabile, Brazzale, Bertoldo, Beria) 3’18”26. Marcia (10 km): 1. Michele Disarò (Assindustria Sport) 46’58”71. Lungo: 1. Carlo Santacà (Atl. Vicentina) 7.27/+2.8 (7.26/+1.1). Peso: 1. Marco Dodoni (Athletic Club 96 Alperia) 15.28. Disco: 1. Daniel Compagno (Athletic Club 96 Alperia) 52.75. JUNIORES. Peso: 1. Antonio Maset (Trevisatletica) 15.45. Disco: 1. Edoardo Dal Magro (Athletic Club Firex Belluno) 39.63. Allievi. 3000: 1. Federico Morona (Team Treviso) 9’34”50. Peso: 1. Enrico Busato (Atl. San Biagio) 16.31. Disco: 1. Matteo Zordan (Atl. Vicentina) 49.17. Marcia (5 km): 1. Giulio Bellin (Gs Fiamme Oro) 29’33”25”.

DONNE. 100 (-0.9): 1. Eleonora Iori (Atl. Riviera del Brenta) 12”02, 2. Laura Franceschi (Assindustria Sport) 12”12 (+1.0). 1500: 1. Sharon Giammetta (Atl. Biotekna) 4’35”95. 4×400: 1. Atl. Vicentina A (Cattani, A. Muraro, M. Muraro, Tessarolo) 3’44”43, 2. Lib. Sanp B (Cecchin, Siviero, Zara, Faggion) 3’53”51. Marcia (5 km): 1. Martina Nacchi (GS Fiamme Oro) 26’55”44. Lungo: 1. Arianna Battistella (Atl. Vicentina) 6.37 (+0.7). Peso: 1. Tatiana Corso (Atl. BS ’50 Metallurg. S. Marco) 12.67. Disco: 1. Emily Conte (Atl. Riviera del Brenta) 45.27, 2. Anna Bonato (Assindustria Sport) 41.69. Allieve. 3000: 1. Marta Avesani (Verona Asd Pindemonte) 11’06”42. Peso: 1. Tarè Miriam Bergamo (Assindustria Sport) 13.40. Disco: 1. Tarè Miriam Bergamo (Assindustria Sport) 42.79.

Nelle foto Arianna Battistella (in copertina) e le serie migliori dei 100 metri (ph. Atl-Eticamente)