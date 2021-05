Il Trofeo ACI Vicenza 2021 parte dal Rally della Valpolicella

RALLY – Conto alla rovescia agli sgoccioli anche per lo start del Trofeo Rally ACI Vicenza che, all’imminente Rally della Valpolicella, darà il via rincorsa al titolo per i conduttori delle auto moderne pronti a sfidarsi lungo le sei prove speciali del rally veronese, tutte in programma nella giornata di sabato 8 maggio.

La terza edizione della Serie promossa dall’Automobile Club Vicenza in collaborazione con la Scuderia Palladio Historic ha raggiunto la quota di cinquantanove iscritti, quattordici dei quali saranno in gara sabato, suddivisi in sei piloti e otto copiloti.

Tra i primi conduttori spicca Efrem Bianco che partirà con il numero 1 sulle fiancate della Skoda Fabia

R5, e al via ci sarà anche il vincitore assoluto 2019, Paolo Emilio Colombaro con la Citroen Saxo;

Citroen, ma in versione AX per Fabio Bertazzolo e Lorenzo Micheletto mentre Flavio Miolo si affiderà

ad una Ford Fiesta Racing Start, stessa categoria della Saxo che utilizzerà Mirko Graziani; Peugeot

208 R2B per Marco Pellizzaro e Marco Melotti.

Tra i navigatori, oltre a quelli citati, saranno al via: Fabio Andrian, Maurizio Scaramuzza, Emanuele Castegnaro, Natascia Freschi, Matteo Zaramella e Christian Ronzani.

Due settimane dopo il Rally della Valpolicella, il calendario propone già il secondo appuntamento per

i “moderni”, con il 36° Rally del Bellunese che si svolgerà a Lentiai (BL) nelle giornate di sabato 22 e

domenica 23. Bisognerà attendere, poi, un’altra settimana per vedere all’opera i conduttori delle auto storiche impegnati sulle sei prove speciali del 16° Rally Campagnolo in programma ad Isola Vicentina venerdì 28 e sabato 29 maggio.

Con l’occasione, si ricorda ai conduttori che le iscrizioni vanno perfezionate contestualmente al rinnovo della licenza presso l’ufficio sportivo di ACI Vicenza, dove ritireranno cinque serie di adesivi che obbligatoriamente dovranno essere applicati sulla vettura. Al fine di evitare l’esclusione dal trofeo, ne viene consegnato un quantitativo utile a coprire le esigenze di quei conduttori che corrono con vetture in affitto.

I CALENDARI AGGIORNATI

Auto Moderne

7/8 Maggio 3° Rally della Valpolicella

22/23 Maggio 36° Rally Bellunese

31 Luglio-1 Agosto 18° Rally Città di Scorzè

22/23 Ottobre 38° Rally Città di Bassano

20/21 Novembre 30° Rally Città di Schio (coeff. 1.5)

Auto Storiche

27/28 Maggio 16° Rally Storico Campagnolo

25/26 Giugno 3° Lessinia Historic Rally

17/18 Settembre 12° Rally San Martino di Castrozza Historique

22/23 Ottobre 16° Rally Città di Bassano (coeff. 1.5)

20/21 Novembre 30° Rally Città di Schio

La foto di copertina é di Matteo Pittarel