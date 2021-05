Il Famila Schio alla sua diciannovesima finale scudetto nel derby con Venezia

BASKET SERIE A1 FEMMINILE – Il risultato che molti tifosi vicentini si aspettavano è arrivato: dopo l’ennesima battaglia, il Famila Wuber Schio ha raggiunto la finale scudetto. Nonostante la forte reazione della Passalacqua Ragusa, le Orange sono riuscite a tener duro e a qualificarsi per l’atto conclusivo grazie alla concentrazione ed alla tenuta fisica.

Dopo la soffertissima vittoria di martedì sera in gara1 (finì 66-68 in Sicilia), Schio ha cominciato al meglio la seconda sfida della serie. Con un avvio molto forte, il Famila ha cercato di imporsi già dai primi minuti: 19-13 dopo il primo quarto. Nel secondo periodo Ragusa ha accorciato il divario di 3 punti, rimettendo tutto in discussione. Al rientro dagli spogliatoi il Famila ha comandato le operazioni ed ha concluso la terza frazione sopra di 13, sperando di aver eliminato ogni tentativo di rimonta. Così non è stato, poiché Ragusa nell’ultimo quarto ha aumentato l’intensità difensiva e per ben due volte si è riportata sotto di 4: ciò nonostante Schio è stata brava a restare lucida e a far scorrere i secondi, chiudendo finalmente la pratica con lo score di 60-54.

Ora per Schio comincia il momento più importante: le Orange affronteranno Venezia per la serie di finale, nel derby veneto che più ha caratterizzato quest’anno cestistico. Visto il livello della sfida, probabilmente ci sarà da divertirsi: la prima e la seconda in classifica daranno vita al duello più atteso che decreterà la vera vincitrice. Le due leader del campionato sono pronte a dare spettacolo.

Si inizia giovedì 6 maggio al Pala Taliercio di Mestre (ore 19) per replicare sabato 8 a Schio. Si gioca al meglio delle cinque partite, con eventuale bella in laguna.

Per Schio si tratta della diciannovesima finale scudetto, la dodicesima consecutiva!

Edoardo Mario Francese