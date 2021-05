In Cansiglio i Campionati italiani di orienteering con il PWT Italia deciso a difendere il tricolore

ORIENTEERING – Saranno i boschi del Cansiglio ad ospitare nel fine settimana i Campionati italiani di orienteering che avranno in programma sia la prova individuale sia la staffetta a squadre con 3 elementi.

“Finalmente ci siamo – spiegano Ercole Pin ed Edoardo Tona per voce degli organizzatori – ed anche la questione legata al tampone obbligatorio si è risolta (rimane raccomandato!). Abbiamo lavorato duramente ed anche il meteo, che aveva tenuto in allarme, pare volgere al meglio. Ora però è tutto pronto ed il Cansiglio, con il suo terreno tecnico, attende gli orientisti”.

Per la Middle favorito, al maschile è Riccardo Scalet, reduce dal campo di allenamento in Repubblica Ceca. Tra i principali avversari Giacomo Zagonel, Mattia Debertolis, Samuele Tait, Lukas Patscheider, Alessio Tenani. In gara, ma non per i tricolore, anche Robert Merl ed alcuni atleti austriaci.

Tra le donne lo scontro potrebbe essere invece tra Christine Kirchlechner, Viola Zagonel, Verena Troi, Carlotta Scalet, Anna Pradel e Irene Pozzebon. Tra le straniere spicca l’austriaca Johanna Trummer.

Per quanto riguarda le squadre i riflettori sono puntati sui campioni uscenti, i vicentini del team PWT Italia con Riccardo e Tommaso Scalet a cui si aggiunge Lukas Patscheider (assente Sebastian Inderst).

“L’obiettivo è sicuramente riconfermarci – commenta il team manager Gabriele Viale – soprattutto a livello maschile dove partiamo tra i favoriti mentre tra le donne peserà l’assenza di Anna Giovanelli, infortunata. Ma abbiamo lavorato anche per portare Riccardo Scalet nella migliore condizione in vista dei prossimi Campionati europei, in programma a Neuchatel, in Svizzera, dal 13 al 16 maggio, dove tre degli 8 azzurri sono nostri atleti, una soddisfazione non da poco: Riccardo Scalet appunto, Sebastian Inderst e Annarita Scalzotto”.

Tornando alla gara del Cansiglio tra i favoriti della vigilia anche i portacolori dalla Pol. Masi, società emiliana di Casalecchio che ha testato i terreni del Cansiglio più volte nelle scorse settimane. Dalla loro parte l’esperienza di Alessio Tenani con Samuele Curzio e la freschezza di Enrico Mannocci.

Da non dimenticare poi gli atleti dell‘US Primiero con l’esuberanza di Giacomo Zagonel e Mattia Debertolis a cui si aggiunge l’esperienza di Manuel Negrello.

Formazione potenzialmente interessante anche quella di Agorosso con la solidità di Michele Caraglio, una ex promessa, Jonas Raas, e Lorenzo Pinna.

Meritano una citazione anche il Gronlait Orienteering Team che vede Samuele Tait, sempre competitivo, il rientro di Roberto Dallavalle, e Alessio Dal Follo. Giovane il gruppo dell’ASD Fonzaso con Mattia Scopel, Alberto Bazan e Davide Alban. Non nuovo a sorprese è il GS Pavione con Damiano Bettega, Emiliano Corona, Walter Bettega.

Da seguire con simpatia il team composto dai giovani Ilian Angeli,Francesco Mariani e Pietro Palumbo che non competono per il titolo. Saranno al via con le insegne della formazione finlandese Lahden Suunnistajat -37 e guidati dal coach Stefano Raus. Presente pure una selezione austriaca.

Tra le donne sempre l‘US Primiero da tenere in grande considerazione con Anna Pradel, Nicole Scalet e Francesca Taufer che se la vedrà con la Pol. Besanese composta da Irene Pozzebon, Maria Chiara Crippa e Anna Caglio. La lotta è con il PWT che vede Carlotta Scalet, non ancora al top della forma e Noemi Inderst mentre non ci sarà Anna Giovanelli, infortunata.

Potenzialmente in grado di qualsiasi risultato lo Sporting Club Merano con Christine Kirchlechner, ancora ai vertici nazionali, con la giovane Vera Chiusole e il ritorno di Heike Torggler. Stesso discorso per Pol. Masi. Al fianco di una scatenata Viola Zagonel ci saranno infatti una promettente Francesca De Nardis e Lucia Curzio.

Tracciatore di entrambe le gare Federico Venezian con il supporto di Roland Pin e Michael Baggio.

L’appuntamento è quindi per questo week-end, sperando nel meteo clemente. Ci saranno, per la prima volta in questo 2021, le telecamere di Rai Sport. Ed è prevista la presenza, alle premiazioni della domenica, dell’assessore regionale allo sport, Cristiano Corazzari, e del presidente Sergio Anesi.

Si ricorda che vi sarà una speciale premiazione in memoria di Nicola Comarella con un premio speciale dedicato al vincitore della M18. Premiate pure le prime 5 società.