As Vicenza all’esame del Crema e poi tre trasferte consecutive prima dei playoff

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Ed ecco in programma la quinta partita in 14 giorni: arriva a Vicenza Crema a cui mancano due partite da recuperare: vincendole (Vicenza e S. Martino), arriverebbe primo in classifica. Udine, attualmente in testa a 42 punti, ha terminato il suo ciclo di gare e rischia il sorpasso anche di Moncalieri, che deve recuperare con Castelnuovo Scrivia e Bolzano. Gli unici dubbi sulle posizioni di partenza per i playoff riguardano Alpo, Milano, Castelnuovo Scrivia e Vicenza mentre Sarcedo è sicuramente all’ottavo posto.

Nessun dramma in casa del presidente Gianfranco Dalla Chiara per la sconfitta con Sarcedo. Il rammarico consiste nel non avere agganciato Milano e Scrivia, ma Vicenza ha ancora al suo arco quattro partite da recuperare e quindi le possibilità restano intatte. Certo che giocare otto gare dal 14 aprile al 7 maggio (ad Alpo) ci sembra davvero molto complicato anche considerando che le ragazze non sono atlete professioniste! Crema si presenta con il favore dei pronostici: all’andata fu overtime con sconfitta di tre punti (60/57) dopo che la squadra vicentina era stata avanti di sei alla fine del terzo periodo.

Contro un’avversaria annunciata in grande forma e Vicenza dovrà fare invece i conti con stress, stanchezza ed acciacchi inevitabili: Carugate sabato e S. Martino martedì prossimo sono alla portata delle beriche. Gestire questa situazione è molto difficile, ma coach Sinigaglia con la sua proverbiale calma olimpica è fiducioso e tutta la società è con lui e con la squadra. Il raggiungimento dei playoff è già una grande conquista, ma è bello e giusto avere motivazioni positive.

Vicenza – Parking Crema si gioca mercoledì 28 aprile alle ore 19.30 al Palazzetto dello Sport di via Goldoni a Vicenza senza pubblico per le solite disposizioni antipandemia. Sarà l’ultima partita casalinga: seguiranno quindi tre trasferte consecutive.

Arbitri pugliesi: Angelo Lenoci di Massafra (Taranto) e Matteo Rodi di Brindisi.