L’overtime é ancora fatale alla Migross Asiago: Jesenice pareggia i conti. Sabato l’ultimo atto

ALPS HOCKEY LEAGUE PLAYOFF – La Migross Supermercati Asiago Hockey non riesce a chiudere la serie di semifinale con lo Jesenice, dovendosi arrendere per 2 a 3 all’overtime.

Sul ghiaccio ci vanno le stesse formazioni delle gara precedenti per entrambe le squadre.

Primo tempo contrassegnato da un ritmo incalzante con le due squadre che si danno battaglia su tutto il campo, senza risparmiarsi cariche e gioco fisico. Dopo una serie di tiri da una parte e dall’altra, l’Asiago sblocca il risultato con Frei, che in discesa solitaria sulla sinistra si accentra e in equilibrio precario batte Us per l’1-0. Al 6’ Gellert riceve sulla blu e salta un giocatore ospite, ma il suo tiro finisce a lato. Un minuto più tardi disco di Dal Sasso da dietro porta per Matteo Tessari, che fallisce l’appuntamento con il goal di un soffio. A metà tempo Dal Sasso esce da dietro porta e riesce a concludere, ma Us non si fa sorprendere. Al 13’ Michele Marchetti si rende pericoloso davanti alla porta ma non riesce a battere il goalie ospite. Al 16’ Ginnetti trova un gran passaggio a tagliare il terzo d’attacco per Mantenuto, la deviazione del centro Stellato non è però sufficientemente precisa. A un minuto e mezzo dal termine della frazione Jezovsek riceve il disco davanti alla porta, ma Vallini si oppone alla grande.

Nel secondo tempo la Migross Asiago va vicina al raddoppio con una sassata di Frei di poco fuori e un tiro in back di Stefano Marchetti. Sul fronte opposto si fa trovare pronto Vallini su Svetina. Al 4’ tiro di Saso Rajsar che Vallini respinge concedendo un rebound che viene sfruttato da Sturm per siglare l’1-1. Da questo momento è lo Jesenice a fare la partita, mettendo in difficoltà la squadra Giallorossa fino alla sirena. Nonostante il predominio territoriale degli ospiti, Frei riesce ad andare vicino al goal con un tiro dei suoi, neutralizzato da un superintervento di Us. A metà tempo doppia occasione per Saso Rajsar e Svetina, ma Vallini c’è. Al 14’ prima penalità dell’incontro e Asiago in inferiorità numerica, il powerplay sloveno però non riesce a rendersi pericoloso. Al 17’ Mantenuto riceve il disco da McParland, si accentra bene e va al tiro, ma Us fa buona guardia. A trenta secondi dal termine lo Jesenice va vicino al goal con una conclusione di Saso Rajsar e il rebound sfruttato da Urukalo, Vallini giganteggia e si oppone alla grande.

Partita molto equilibrata ed intensa nel terzo tempo, la squadra slovena mette una gran pressione nei primi minuti ma al 6’ capitola sul tiro all’incrocio di McParland che riporta avanti i suoi. L’Asiago ritrova coraggio ed energia, cercando principalmente di contenere le offensive ospiti. Al 13’ i padroni di casa sono sotto pressione e lo Jesenice ne approfitto con Stojan, che con un tiro potente e preciso fredda Vallini e riporta il risultato sul 2-2. I Leoni appaiono stanchi ma per loro fortuna c’è Vallini super a tenerli a galla in diverse occasioni.

Nel tempo supplementare la partita è equilibrata ma Jesenice ha più energie e l’Asiago fa fatica a creare gioco. I Giallorossi hanno due grandi occasioni con Frei e Gellert ma non riescono a sfruttarle. Al 14’ arriva la doccia fredda per la squadra asiaghese: disco servito a Planko che si libera di Olivero e spedisce in rete il goal che vale la vittoria.

Serie che torna in parità e che ora si sposta in terra sloveno per il quinto e decisivo atto delle Semifinali.

Anche nell’altra serie di semifinale si andrà alla quinta gara, visto che il Lustenau è riuscito ad imporsi per 2 a 1 sull’Olimpija.

Asiago – Vallini (Stevan L.), Forte, Mantenuto, McParland, Olivero, Dal Sasso, Tessari M., Miglioranzi, Stevan M., Casetti, Tessari A., Frei, Vankus, Marchetti S., Ginnetti, Lievore, Gellert, Marchetti M., Rosa, Magnabosco.

Jesenice – Us (Avsenik), Tavzelj, Urukalo, Rajsar P., Crnovic, Masic, Scap, Sersen, Svetina, Sodja J., Sturm, Tavcar, Planko, Stojan, Glavic, Rajsar S., Hebar, Kocar, Jezovsek, Dumic, Tomazevic.

