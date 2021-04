As Vicenza torna in campo dopo un mese e batte Schiavon Ponzano, 67-64 [VIDEO]

BASKET FEMMINILE – SERIE A2 – Le atlete di coach Sandro Sinigaglia dopo un mese di stop dovuto alla pandemia che ha colpito pesantemente As Vicenza, sono tornate in campo con una vittoria voluta a tutti i costi.

A dir la verità alcune erano parecchio pallidine in viso, ma sembra che tutte abbiamo reagito bene. Sono rimaste in 10 le giocatrici che concluderanno il campionato e che sono tornate ad allenarsi al completo da sabato per preparare il match. In campo nel quintetto base il neo acquisto Giovanna Martines, 21 anni di Napoli con Lazzaro, Gobbo, Villarruel (top scorer con 25 punti), e la capitana Monaco. In campo durante il match anche Tibè (uscita per 5 falli), Tagliapietra, Mioni e Sartore. Solo Grazian è stata tenuta in panchina.

LE INTERVISTE DOPO GARA

LA PARTITA

TABELLINO

AS VICENZA-SCHIAVON PONZANO, 67-64

Parziali 21-18; 16-17; 12-13; 67-64

As Vicenza: Monaco 6 punti, Lazzaro 4, Gobbo 17, Villarruel 25; Martines 2, Mioni 2, Tibè 4, Tagliapietra 7, Sartore, Grazian. Allenatore Sinigaglia, vice Zordan.

Tiri da due 17/31; tiri da tre 7/14; Tl 12/16. Rimb.off 6; Rimb dif 15 Tot rimbalzi 21; Pp 10; Pr 6.

Uscite per 5 falli: Tibè e Monaco.

Schiavon Ponzano: Giordano 9, Leonardi 12, Eqwho 12, Piccoli 17, Zitkova 8, Rossi 2, Bianchi 2, Carraro, Celani 2, D’Este. Allenatore Zanco, vice Bonivento.

Tiri da due 21/30; tiri da tre 3/14; Tl 13/18; Rimb.off 7; Rimb dif 17; Tot rimbalzi 24. P. perse 13; P. recuperate 4.

Arbitri: Elisa Vicentini e Mattia De Rico.