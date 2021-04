Ecco i recuperi dell’Arzignano Valchiampo

SOSPENSIONE GARE DI CAMPIONATO E CALENDARIO PROGRAMMAZIONE RECUPERI: COL PORTO TOLLE IL 25 APRILE, COL CHIOGGIA IL 12 MAGGIO

ARZIGNANO (VI) – FC Arzignano Valchiampo comunica che il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti

– verificato il numero di gare di recupero ancora da effettuare a seguito dei rinvii per problematiche relative alle positività dei calciatori e dei provvedimenti di isolamento disposti dalle Autorità Sanitarie competenti;

– accertato, inoltre, che alcune Società devono recuperare un numero elevato di gare;

– ritenuto che è necessario assicurare che la fase finale del Campionato di Serie D, per quanto possibile, tenuto conto della permanente situazione di emergenza sanitaria, si debba svolgere in condizioni di parità tra le società partecipanti;

– tenuto conto che, conseguentemente, deve essere privilegiata la programmazione delle gare di recupero dei gironi interessati;

tutto quanto innanzi premesso dispone

– che per i gironi A, C, D, E, F e G vengano sospese le giornate di calendario programmate per il 25.4.2021 ed il 2.5.2021 (la 12a e 13a di ritorno per i gironi A e C e la 11a e 12a di ritorno per i gironi D, E, F e G);

– che, conseguentemente, alla programmazione della disputa delle gare da recuperare, saranno pubblicati i calendari dei gironi A, C, D, E, F, G, H, ed I con un successivo Comunicato Ufficiale, con turni di gara a partire dalla 12a giornata di ritorno per i gironi A e C e dalla 11a di ritorno per i gironi D, E, F, G, H e I.

Di seguito, infine, si pubblica il programma e la calendarizzazione completa delle gare di recupero, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari

Domenica 25 aprile 2021: FC ARZIGNANO VALCHIAMPO – DELTA PORTO TOLLE

Mercoledì 12 maggio 2021: FC ARZIGNANO VALCHIAMPO – UNION CLODIENSE CHIOGGIA

Nicola Ciatti

Ufficio Comunicazione FC Arzignano Valchiampo