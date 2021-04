Con la colomba di Pasqua SR Ipag Montecchio trova la vittoria contro Futura Busto: 3-1

VOLLEY FEMMINILE, SERIE A2 – POOL SALVEZZA – E’ una Buona Pasqua quella del Sorelle Ramonda Ipag che si impone per tre set a uno sul Futura Volley Busto Arsizio conquistando tre puti fondamentali per la pool salvezza.

PRIMO SET

E’ subito punto a punto al Pala Collodi (2-2), ma Busto mette la testa avanti 5-2. Mangani trova il terzo punto (3-5) e Battista mette a segno un ace sulla riga di fondo campo (5-7). Sul 6-11 Fangareggi chiama time out e Cagnin trova la parallela vincente per il 7-14. Va a + 10 la Futura Volley toccando molti palloni a muro e in difesa e Mangani cerca di accorciare le distanze con un ace (12-20). Bartolini trova il mani out con una fast (14-22) e Cagnin mette a terra un diagonale stretto alzato a una mano da Scacchetti (15-23). Chiude Latham 15-25.

SECONDO SET

Apre il secondo parziale Scacchetti con un ace (1-0), ma le avversarie passano in vantaggio (3-4). Battista mette a terra una palla spinta (4-4) e il Sorelle Ramonda Ipag conduce il set (7-5). Latham spiazza la difesa delle castellane (7-7), ma è ancora una fast vincente di Bartolini che trova il nono punto (9-7). Ace di Battista (10-7) e mister Lucchini chiama time out. Tornano a -1 le ospiti (12-11), ma le rosso-nere non demordono, difendendo molto e si portano sul 16-11. Massimo vantaggio Montecchio con un ace di Bovo (20-14). Sul 22-16 entra Brandi per potenziare il muro e sul 24-18 Canton entra in battuta e serve per il set. E’ Cagnin a chiudere il parziale 25-18.

TERZO SET

Il terzo set vede subito in vantaggio il Sorelle Ramonda Ipag anche grazie a un gran muro di Battista e Bartolini (5-1). Sul 6-4 mister Fangareggi chiama time out per arginare la rimonta di Busto. Macina punti Cagnin (9-6), ma il set ritorna nuovamente in parità (9-9). Funziona la difesa di Montecchio con Monaco e le padrone di casa si portano (11-9). Lualdi porta per la prima volta in vantaggio in questo set la Futura Volley (13-14) che poi allunga fino al 14-17. Cagnin trova un mani out su Nicolini (17-20) e Bovo mura Latham (18-20) per riaprire le speranze delle castellane. Sul 19-20 mister Lucchini chiama time out e Montecchio non molla trovando nuovamente il vantaggio (21-20). E’ subito nuovo time out per Lucchini (22-20) ma è battaglia aperta con le ospiti che si portano 23-22. Il parziale si chiude in favore delle padrone di casa con un muro di Bovo (26-24).

QUARTO SET

Si porta 0-3 la Futura Volley e Cagnin conquista il primo punto con una palla di prima intenzione (1-3). Ancora un’ottima Bovo a muro (4-3) e Cagnin nuovamente a segno con un ace (5-3). Battista va a segno per il +6 (10-4) e Scacchetti attacca di cattiveria una ricezione sbagliata proveniente dal campo avversario e sigla il 13-5. Sul 15-8 Fangareggi chiama time out per bloccare ogni velleità di rimonta da parte di Busto e lo richiama nuovamente sul 21-16. E’ un punto a punto tra le due formazioni che non vogliono mollare, ma Mangani trova il 23-17. Sul 24-18 entra Canton per Bartolini in battuta ma è Cagnin che trova la palla della vittoria 25-21 e tre punti importantissimi in classifica.

Commenta felice mister Fangareggi a fine partita:

“Siamo chiaramente molto contenti per il risultato, non solo per i tre punti, ma soprattutto per l’atteggiamento. Nel secondo set abbiamo rimontato in una situazione dove di solito forse avremmo mollato. Abbiamo invece dimostrato di avere la forza di giocarci tutte le partite e alla pari con chiunque e questo è un segnale molto forte che diamo al nostro campionato. Godiamo di questa vittoria, ma dobbiamo già porre attenzione alle prossime gare per finire al meglio il nostro campionato”.

TABELLINO

Ramonda Ipag Montecchio 3

Futura Volley Giovani Busto Arsizio 1

RAMONDA IPAG MONTECCHIO: Bovo 12, Bartolini 9, Scacchetti 4, Battista 10, Mangani 17, Cagnin 23, Covino, Monaco (L), Canton, Imperiali, Brandi, Rosso. All.: Fangareggi

FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Veneriano, Nicolini, Michieletto 11, Vecerina 2, Latham 14, Lualdi A., Frigo 8, Lualdi G. 11, Sormani, Carletti 9, Garzonio, Zingaro 6. All. Lucchini

Arbitri: Proietti D., Licchelli A.

Parziali: 15-25, 25-18, 26-24, 25-21

Note: Durata set: 23’, 24’, 30’; 29’ totale 1.46’. Futura Volley: battute sbagliate 6, vincenti 1, muri 13. Montecchio: battute sbagliate 3, vincenti 7, muri 8. Ricezione: Futura Vollaey 37%, Montecchio 47%. Attacco: Futura Volley 37%, Montecchio 35%.