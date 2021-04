Pol Gallifa regala al Lanaro Breganze la prima vittoria al fotofinish

HOCKEY PISTA SERIE A1 – E’ Pol Gallifa a regalare i primi tre punti alla “cenerentola” Breganze, firmando il 4-3 a soli 2 secondi dalla fine dopo il pareggio 3-3, acchiappato a cinque minuti dalla sirena dalla doppietta di Ballestero. Una contesa giocata sul filo dell’equilibrio, dove sono stati gli errori a decidere le fasi del gioco. La partita si sblocca a soli 96 secondi dalla sirena con il gol in contropiede del giovane Busani sfruttando al meglio uno dei tanti contropiede concessi dai padroni di casa, non particolarmente precisi nell’occasione.

Lo 0-0 per quasi un tempo è stato merito dei due portieri, sempre molto attenti alle incursioni veloci degli attaccanti avversari. Nel secondo tempo il Lanaro entra con più freschezza ed in tre minuti esatti ribalta il braccio di ferro: Ghirardello da 25 metri, Dalla Valle in tap-in ed ancora Dal Santo dalla media distanza calano un tris che abbatterebbe chiunque. Ma lo Scandiano con pazienza ha ricostruito i suoi ritmi e ha imposto la velocità nella seconda parte, mandando in affanno la difesa vicentina. Prima Saez devia in rete di Ballestero, poi lo stesso spagnolo infila Zanfi dalla media distanza per il 3-3.

Con gli schemi saltati e tanta voglia di vincere a colpire, è stato Gallifa che ha trovato un generoso contropiede regalato dagli avversari allo scadere e ha potuto battere il corregionale Hernandez sotto la traversa. Tre punti che danno al Breganze una carica in più dopo 22 sconfitte ed un pareggio in vista del decisivo finale di stagione.

Per lo Scandiano continua il periodo negativo con la 17^ sconfitta consecutiva. Ma entrambe le formazioni hanno dimostrato di avere qualcosa ancora da giocarsi e potranno farlo vedere anche nel girone dei playout che entrambe disputeranno in attesa di sapere chi saranno le altre due sfidanti.

Campionato che ora si ferma per la pausa pasquale, ma che ritorna tra una settimana con l’anticipo della penultima tra Follonica e Sarzana.

Nella foto di copertina di Luigi Mecenero Pol Gallifa, il matchwinner del Lanaro Breganze