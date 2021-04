Tramarossa Vicenza “salta” la trasferta con Roseto, ma martedì 6 aprile recupera con il Teramo

BASKET SERIE B MASCHILE – Dopo la notizia del rinvio del match contro Roseto, si modifica nuovamente il calendario della Tramarossa Vicenza. E’ arrivato infatti l’ok da parte della Federazione per il

recupero del match contro Teramo: la sfida tra le due formazioni biancorosse si giocherà martedì 6

aprile alle ore 18 al palasport di via Goldoni. Per Vicenza sarà solo la seconda partita di otto della fase ad orologio, il che

significa che nel prossimo mese la squadra biancorossa dovrà scendere in campo a ritmi serrati.

Per la Tramarossa sarà fondamentale vincere, per restare nel gruppetto delle prime e continuare ad alimentare il sempre più concreto sogno play-off.