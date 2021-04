Gaio vince a Rovolon la Coppa Italia di Trail-O: tra i paralimpici vince Zancanaro

ORIENTEERING – TRAIL-O – La Coppa Italia di Trail-O vedeva domenica scorsa la 2^ prova di Coppa Italia disputata al parco Frassenelle in provincia di Padova. Dopo il debutto a Marzabotto, con successo di Michele Cera, oggi la vittoria è andata ad Aaron Gaio (GS Pavione). Il trentino ha battutto per un’inezia Viola Zagonel (Pol Masi) a pari punti ed il veneto Davide Martignago (Montello).

Gaio, che da un po’ di tempo è un assiduo praticante del Trail O in tutte le sue forme anche virtual, ha avuto la meglio grazie ai punti ai 3 punti a tempo distribuiti in 2 piazzole.

Il trentino si conferma atleta polivalente visto il suo recente podio al Campionato Italiano di Sci-O Middle e Long in Val Salega ed Enego.

“Quella di oggi è stata una prova non facile su un terreno con bosco fitto – dichiara il vincitore – in una zona di vecchie cave che presentava rocce e buche. Il percorso era molto interessante e vario con punti aperti, curve di livello vegetazione. Un bel mix realizzato da Michele Cera e Daniele Danieli”.

Gaio esprime un giudizio sull’utilità del Trail-O per un orientista: “Dal mio punto di vista la disciplina è interessante per chi si sta specializzando sulle Sprint e per i giovani, favorisce la lettura fine della mappa”.