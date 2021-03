Marta Giaretta d’oro anche nel Pinocchio sugli sci e convocata in nazionale

Si è conclusa all’Abetone la Fase Nazionale del Pinocchio Sugli Sci 2021!

La quarta giornata di gare ha visto impegnati per il secondo giorno di fila gli atleti delle categorie maschili e femminili Ragazzi e Allievi. Gli atleti U14/Ragazzi si sono misurati con una manche di GS – slalom gigante sulla pista Pulicchio, mentre la categoria u16/Allievi ha disputato due manche di SL – slalom speciale all’Ovovia.

E a brillare é stata ancora una sciatrice vicentina, Marta Giaretta, portacolori del Falconeri Ski Team, reduce dai tre titoli italiani appena conquistati.

L’oro di oggi le é valso anche la convocazione in nazionale per la rassegna internazionale in programma, sempre sulla montagna pistoiese, giovedì 1 e venerdì 2 aprile.

Podio GS U14 RAGAZZI FEMMINILE

1° GIARETTA Marta 2007 FALCONERI SKITEAM A.S 1’04.07

2° ALVERA’ Giulia 2007 S.C. CORTINA A.S.D. 1’05.05

3° DI SABATINO Alessandra 2007 S.C. EUR ASD 1’05.66

>> CLASSIFICA COMPLETA GS U14

“Complimenti vivissimi a questi atleti eccezionali, che hanno saputo dimostrare il loro valore in un anno molto complesso: congratulazioni per essere entrati nell’Albo d’Oro del Pinocchio e nella storia della manifestazione che l’anno prossima festeggerà un traguardo importante con la 40esima edizione!”, le parole di Franco Giachini, Presidente dello Sci Club Pinocchio e organizzatore della manifestazione.

Dopo quattro giornate di competizione nazionale (27 -30 marzo), è giunto il momento di dare il via alle Finali Internazionali, con il Team Italia che incontrerà le 24 delegazioni straniere arrivate da tutto il mondo sulla Montagna Pistoiese (nel pieno rispetto delle normative anti-covid vigenti): Albania, Argentina, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Gran Bretagna, Hong Kong, Cina, Lituania, Macedonia, Olanda, Polonia, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Giovedì 1 e venerdì 2 aprile a rappresentare la nazionale azzurra saranno gli atleti entrati a far parte del Team Italia 2021: cat. Ragazzi Lustrissy Anais, Di Sabatino Alessandra, Giaretta Marta, Alverà Giulia, Stipcovich Andrea, Cuzzupé Lorenzo, Castlunger David, Massarenti Matteo; cat. Allievi Pernistich Nora, Sanin Martina, Bieler Tatum, Mattio Sofia, Righi Ludovica, Vanni Camilla, Zorzi Sebastiano, Moretti Michele, Gerosa Lorenzo, Baldo Edoardo, Claudani Jacopo, Sieder Lukas.

PROGRAMMA FINALI INTERNAZIONALI 2021

Giovedì, 1 aprile 2021

• SL CHILDREN U14 – Pista Stadio da Slalom, Ovovia

• A seguire SL CHILDREN U16 – Pista Stadio da Slalom, Ovovia

Venerdì, 2 aprile 2021

• GS CHILDREN U14 – Pista Stadio da Slalom, Ovovia

• A seguire GS CHILDREN U16 – Pista Stadio da Slalom, Ovovia