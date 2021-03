In serie C le ragazze di Tennis Comunali Vicenza “corsare” a Padova con la Canottieri

TENNIS SERIE C A SQUADRE – Buona la prima! Esordio vincente nel campionato di serie C per la squadra B di Tennis Comunali Vicenza capitanata da Angela Canton che si impone per 3-1 sui campi della Canottieri Padova.

Il risultato si decide già al termine dei singolari con Martina Stefani (2.8) che batte Silvia Grigolon (2.8) con il punteggio di 7-6 3-6 6-0, Greta Carretta (3.2) che piega Angelica Giurisato (3.1) per 7-6 7-5 e Vania Bisarello (3.3), nuovo acquisto, che si impone contro Irene Tognon (3.3) per 6-4 6-0.

Il doppio va invece alle patavine Grigolon/Tognon che la spuntano al long tie-break contro Stefani/Carretta: 6-4 3-6 10-8 lo score.

“Sono molto contenta della prestazione delle ragazze – commenta il capitano Angela Canton – Brave tutte, contro avversarie difficili. Adesso dobbiamo cercare di migliorare i meccanismi nel doppio e trovare maggiore affiatamento, però sono soddisfatta”.

La prossima sfida, dopo Pasqua, sarà domenica 11 aprile, sui campi di casa, nel derby con il Circolo Tennis Vicenza.

La squadra A capitanata da Alessia Stefani, che presenta la nuova giocatrice Adele Burato (2.4), dopo il turno di riposo osservato questa settimana, debutterà invece l’11 aprile sui campi del San Giovanni Lupatoto.