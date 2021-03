Nei playoff dell’Alps Hockey League per la Migross Asiago é ancora derby con il Cortina Hafro

ALPS HOCKEY LEAGUE – Dopo la fine dei pre-playoff in solo due gare, mercoledì mattina si è svolto il “pick” per le composizione dei quarti di finale che, come procedura consolidata della Alps Hockey League, ha permesso alle prime 3 squadre della classifica della stagione regolare/seconda fase – Lubiana, Jesenice e Val Pusteria, di scegliere i loro avversari dei quarti di finale.

Con il primo diritto nel pick, l‘HK SZ Olimpija Ljublja, il vincitore della stagione regolare, ha scelto il Wipptal Broncos Weihenstephan. La seconda squadra slovena dell’HDD SIJ Acroni Jesenice inizierà contro l’HC Gherdeina Valgardena.it nei playoff mentre l’HC Val Pusteria ha preferito l’EHC Lustenau.

Di conseguenza, la Migross Supermercati Asiago Hockey è rimasta con la scelta obbligata della S.G. Cortina Hafro come avversario dei quarti di finale riproponendo così il derby veneto come successo agli ultimi playoff scudetto della IHL-Serie A. Proprio le formazioni della massima serie italiana saranno 5 ai nastri di partenza dei playoff della Alps eguagliando il record di partecipanti della prima stagione (2016/17) del torneo transfrontaliero tra Italia, Austria e Slovenia. Si partirà sabato 27 marzo sul ghiaccio dell’Odegar: gli altri due incontri sono in programma martedì 30 marzo e giovedì 1° aprile: sabato 3 e martedì 6 aprile le eventuali altre due partite.