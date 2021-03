FIAMM Energy Technology “romba” insieme con il team Aruba.it Racing – Ducati

MOTORI – FIAMM Energy Technology anche quest’anno sarà partner del team Aruba.it Racing – Ducati, che vedrà la coppia di piloti Scott Redding e Michael Ruben Rinaldi in sella alle Ducati Panigale V4 R alla ricerca del titolo mondiale.

Il campionato di WorldSBK 2021 prenderà il via a fine maggio ad Aragón (Spagna), dopo la stagione 2020 terminata per il team Aruba.it Racing – Ducati con la conquista del titolo nella classifica riservata ai team ed il secondo posto nella classifica riservata ai costruttori.

La nuova stagione è iniziata ufficialmente con la presentazione online delle due Ducati Panigale V4 R di Scott Redding e Michael Ruben Rinaldi, il pilota riminese che prende il posto di Chaz Davies (terzo nella classifica finale 2020 con 2 vittorie all’attivo). Dopo un entusiasmante esordio in WorldSBK concluso al secondo posto grazie a 5 vittorie e 14 podi in totale, il britannico Scott Redding è alla sua seconda stagione con il team Aruba.it Racing – Ducati. Il giovane Michael Ruben Rinaldi, reduce da un’eccellente stagione in cui ha ottenuto la prima vittoria in WorldSBK sul circuito di Aragón, ritorna invece nel team Aruba.it Racing, dopo il titolo di Campione Europeo Superstock 1000 conquistato nel 2017 con l’Aruba.it Racing – Junior Team.

Aruba.it Racing – Ducati ha presentato il team al completo martedì 23 marzo in un intenso video che ha ripercorso le fasi di assemblaggio delle moto, prima dell’uscita dal box per un ideale allineamento in griglia.

Si consolida e si potenzia, quindi, la partnership tra le due aziende, sia in ambito sportivo alla ricerca dei risultati su pista, sia per quanto riguarda la fornitura di accumulatori per assicurare la continuità di prestazione e sicurezza dei Data Center di Aruba, il più grande cloud provider italiano e leader nei servizi di data center, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini.