Il derby dell’Agno finisce in parità: Trissino-Valdagno, 3-3

HOCKEY PISTA – SERIE A – Pari e patta nel 59esimo derby tra Trissino e Valdagno. Un punto a testa che non scontenta nessuno ma un “derbyssimo” che ha fatto emozionare per intensità. Merito del Valdagno che ha tenuto testa ad un Trissino dato in buonissima forma, capace di tenere la testa alta nonostante due importanti assenze.

Emanuel Garcia capitalizza subito per i padroni di casa dopo due minuti sull’assist di Pinto, bissando al 7° su un altro assist di Malagoli. Trissino sembra avere un’altra marcia ma con il passare dei minuti, Valdagno riesce a uscire dal guscio e firmare il 2-1 con una zampata di Centeno. Lo stesso porto-angolano fissa il pareggio al 18° su tiro di rigore. L’episodio più importante è il cartellino rosso inflitto a Piroli per una reazione con il bastone su Pinto. E’ un cartellino rosso che non inficia nelle perfomance dei biancoazzurri, anche se dopo 4 minuti di inferiorità numerica, arriva il nuovo vantaggio bluceleste con Joao Pinto. Non demorde il Why Sport, anzi riesce ad arginare i pimpanti avversari. Al 15° minuto una traversa ed un palo dicono no a Brendolin sul tiro diretto e poco dopo anche Pinto coccia sul palo. De Oro riesce a trafiggere in superiorità numerica al 16’41” firmanto il 3-3.

Negli ultimi sette minuti entrambe le compagini sfiorano il gol vittoria ma sono le difese ed i due portieri ad avere la meglio.

Trissino perde il treno del secondo posto ma è ancora in gioco per un posto più prestigioso mentre per il Valdagno può essere più vicino alla quinta posizione.

Sabato la 23esima giornata con il doppio match clou Valdagno-Lodi e Bassano-Forte. Il posticipo televisivo sarà mercoledì prossimo tra Breganze-Valdagno.

TABELLINO

Mercoledì 24 marzo 2021 – ore 20:45 – PalaDante di Trissino (VI)

GSH TRISSINO – WHY SPORT VALDAGNO = 3-3 (2-2, 1-1)

Trissino: Catala, Malagoli, Pinto (C), Garcia E, Gavioli D – Caio, Faccin, Scuccato, Gavioli G, Zen – All. De Gerone

Why Sport: Sgaria, De Oro, Piroli, Centeno, Cocco – Brendolin, Mir M, Sillero, Crocco, Fongaro – All. Mir D

Marcatori: 1t: 2’37” Garcia E (T), 7’31” Garcia E (T), 13’29” Centeno (V), 18’33” Centeno (rig) (V) – 2t: 1’13” Pinto (sup.num) (T), 16’37” De Oro (V)

Espulsioni: 1t: 5’46” De Oro (2′) (V), 22’26” Piroli (rosso e 4′) (V) – 2t: 15’45” Garcia E (2′) (V)

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Marco Rondina di Vercelli