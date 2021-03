Domenica 18 aprile riparte l’Eccellenza e sarà subito sfida tra Bassano e Camisano

CALCIO DILETTANTI – Prende forma il nuovo campionato di Eccellenza che prenderà il via domenica 18 aprile dopo tante attese accompagnate anche da non poche polemiche tra favorevoli al ritorno in campo e contrari.

Due i gironi maschili e uno quello femminile. Tre le vicentine inserite nell’A, Camisano, Montecchio Maggiore e Schio insieme con il Bassano 1903.

Si giocherà con partite di sola andata.

E ci sarà subito un derby alla prima con la sfida tra Bassano e Camisano: il Montecchio esordirà sul campo dell’Arcella mentre lo Schio ospiterà il Villafranca.

Completa il programma Valgarara – Vigasio (riposa: San Martino Speme)