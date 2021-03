L’ultima della “reagular season” per Asiago è nel Voralberg a Lustenau

HOCKEY GHIACCIO – ALPS HOCKEY LEAGUE – La Regular Season dei Giallo Rossi termina con un viaggio verso Lustenau, dove, alle 20.00 di domani, giovedì 18 marzo, l’Asiago contenderà i 3 punti ai padroni di casa, ancora in piena bagarre per raggiungere la miglior posizione possibile in vista dei Play Off. Sarà possibile vedere la partita in streaming live all’indirizzo https://valcome.tv/feed/ahl o ascoltare la radiocronaca su Radio Asiago FM , 107.7 e su www.radioasiago.it.

Il match per la Migross ha un valore relativo, è solo una tappa di avvicinamento verso i quarti di finale dei Play Off. Il 4’ posto è ormai matematico, nessuna inseguitrice può più insidiare gli Stellati, ed anche le squadre che precedono i Leoni sono ad una distanza non più colmabile. Per l’Asiago la fase decisiva comincerà sabato 27 Marzo, certamente in casa, ma, per conoscere l’avversario, si dovrà attendere l’esito della fase di qualificazione, a cui partecipano le squadre che si saranno piazzate dal 5’ al 12’ posto, e la scelta fatte dai team che occupano le prime 3 posizioni. Mantenuto ed Olivero, ancora alle prese con i loro infortuni, non saranno a disposizione.

Mattila può essere soddisfatto di come la sua squadra ha risposto durante la stagione regolare, resistendo nei momenti di difficoltà, dovuti ad infortuni ed a un ritmo massacrante di partite, dando prova di grande compattezza e crescendo incontro dopo incontro, conquistando nel frattempo il titolo di Campione d’Italia. Dal punto di vista tecnico risalta lo Special Team offensivo, che risulta essere il più efficiente della Lega, ma anche il pacchetto difensivo ha dato un grande contributo, piazzandosi al 2’ posto come reparto meno battuto.

Per il Lustenau il match ha un sapore diverso, gli Austriaci hanno bisogno dei 3 punti per difendere l’attuale 9’ posizione, ed eventualmente approfittare dei risultati che arrivano dalle altre Arene, per scalare qualche posizione in una classifica ancora molto incerta nelle posizioni centrali.

Classifica AlpsHL: HKO pt. 80 (29 partite); JES pt. 74 (29); PUS pt. 72 (29); ASH pt. 68 (29); SGC pt. 60 (29); RBJ pt. 53 (29); RIT pt. 49 (29); VEU pt. 47 (29); EHC pt. 46 (29); GHE pt. 45 (29); WSV pt. 42 (29); ECB pt. 41 (29); FAS pt. 33 (29); KA2 pt. 28 (29); KEC pt. 23 (29); SWL pt. 7 (29)