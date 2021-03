Rinviata per precauzione anti-covid la sfida tra Tramarossa Vicenza e Teramo a Spicchi

BASKET MASCHILE – SERIE B – Si prolunga l’attesa per rivedere la Tramarossa Vicenza in campo nella fase ad orologio. Il match in programma contro Teramo, che si sarebbe dovuto giocare domenica 21 marzo alle 18, è stato rinviato dalla Federazione.

Le motivazioni dello slittamento sono legate all’isolamento cui è stata sottoposta la squadra abruzzese: i teramani infatti sono stati obbligati a sospendere gli allenamenti a causa della positività di alcuni giocatori di Roseto, ultima avversaria di Teramo nella prima fase.

Pur risultando tutti i negativi, i giocatori sono tutt’ora in isolamento. Ora si attende solo di sapere a quando verrà spostata la partita.

Per Vicenza l’esordio slitta al 28 marzo, quando riceverà la visita di Montegranaro, sempre sul parquet del palazzetto dello sport Città di Vicenza alle ore 18.