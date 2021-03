Sbrollini (IV): “Buon lavoro a Ponchio (Coni Veneto) e a Innocenti (FIR)”

“I migliori auguri di buon lavoro al neo presidente del Coni Veneto Dino Ponchio e al neo presidente federale della Federazione italiana Rugby, Marzio Innocenzi. Nel mondo dello sport a tutti i livelli serve ritrovare l’entusiasmo giusto. Il Covid ha messo a nudo tante criticità che nel tempo si sono accumulate. Ora bisogna trovare la forza di superarle”. La senatrice Daniela Sbrollini responsabile nazionale del Cantiere Cultura e Sport saluta il neoeletto presidente regionale del Coni e il nuovo presidente nazionale della Fir.

“Il mondo dello sport è in una fase di grandi trasformazioni. Deve affrontare temi ancora irrisolti come una parità di fatto tra atlete ed atleti, la insufficienza degli impianti a disposizione e il a loro insufficiente utilizzo, la necessità di proporre lo sport come la vera prevenzione alle malattie. Lavoro da fare ce n’è tanto. Faccio i miei migliori auguri di buon lavoro ai neo presidenti.

In un momento storico così difficile lo sport ha bisogno di una marcia in più per ripartire e sono sicura che queste persone avranno la forza e la volontà per farlo!“