I Diavoli piegano i Fantasmi: Mc Control Vicenza batte Ghost Padova 9 a 1

HOCKEY IN LINE – SERIE A – Mc Control Diavoli Vicenza vince anche con Padova, con un netto 9-1, con la gara disputata al pattinodromo di Vicenza per indisponibilità del palazzetto dei Ghosts, causa Covid. I vicentini sfruttano il fattore campo (anche se a referto risultano fuori casa) e la qualità dei propri giocatori per conquistare altri punti pesanti in questo Master Round e mantengono l’imbattibilità.

I Ghosts giocano, pattinano bene, ci provano, ma trovano una squadra compatta e in forma, un portiere, Michele Frigo, sempre attento, degli attaccanti prolifici, da bomber Delfino a capitan Roffo e Nicola Frigo, e dei difensori attenti che se c’è l’occasione concretizzano e segnano, come Ustignani e Testa, rientrato da un paio di settimane e autore dell’ottava rete. In pista sempre un grande Sigmund che smista dischi, recupera, chiude in difesa e fa assist per i compagni. Peccato che non ci sia il pubblico a vedere e ad entusiasmarsi per questa squadra.

PRIMO TEMPO

Nel primo tempo partono bene i Ghosts, ma in risposta a due occasioni arrivano altrettante reti dei vicentini che, con la velocità e qualità della coppia Delfino-Sigmund, dopo nemmeno due minuti e mezzo portano in doppio vantaggio i Diavoli. Padova non sfrutta un power play, fuori Ustignani, e sono i biancorossi a rendersi pericolosi tornati in parità, prima con Delfino e poi con Frigo che colpisce il palo. Padova prova in contropiede, ma è Michele Frigo a fare buona guardia, e non approfitta di un altro power play, fuori Delfino. Sono sempre i Diavoli a fare la partita, Sigmund colpisce il palo e poi nuova rete vicentina con Ustignani. Nuove penalità, prima a Wennerstrom e dopo una manciata di secondi a Calore, i Ghosts vanno al tiro con Francon, bene il golie vicentino, e poi bene Morandin su Sigmund, Roffo e Delfino. Padova però ci prova e accorcia con Campulla, ma alla penalità fischiata a Mengato, i Diavoli allungano con bel tiro di capitan Roffo. Negli ultimi secondi ancora Delfino che di rovescio porta sul 5-1 i suoi.

SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo Morandin ribatte e risponde alle incursioni dei vicentini e i suoi provano qualche reazione, ma non sono precisi e trovano sempre un Michele Frigo attento. Protagonista anche Nicola Frigo che trova un varco e realizza la sesta rete per i Diavoli, ci riprova poco dopo, ma Morandin chiude bene. Errore in difesa dei biancorossi, ma Zorzo non ne approfitta e sono di nuovo i Diavoli col loro bomber, quattro gol per lui, a fare sette. I vicentini non approfittano di un rigore, tirato da Wennerstrom e parato da Morandin, ma gestiscono bene la gara e dopo due occasioni dei Ghosts, con Calore e Mengato, vanno a segno con tiro di Testa. Negli ultimi minuti un paio di tiri per Padova e il secondo gol di capitan Roffo a sancire la vittoria per 9-1.

COMMENTO DEL COACH ANGELO ROFFO

“Ci aspettavamo una partita difficile, ma credo che il Padova sia stato condizionato dai problemi che ha in questo momento in squadra – ha dichiarato a fine gara l’allenatore dei Diavoli, Angelo Roffo– Secondo me, rimangono una squadra forte, ma oggi hanno reso meno del previsto, anche se è comprensibile. In questo Master round sono stati condizionati dalle assenze di alcuni giocatori e stasera anche dalla pista. Il risultato parla da solo, anche se hanno avuto anche loro delle buone occasioni, ma hanno trovato sulla loro strada il nostro portiere e noi abbiamo avuto conferma ancora una volta della condizione strepitosa di Michele Frigo. A nostra volta abbiamo avuto occasioni, abbiamo fatto molti gol, potevamo anche farne di più, quindi la prestazione mi soddisfa per certi aspetti, anche se avremmo trovato sicuramente più difficoltà con un Padova al completo. E’ stata una partita in cui abbiamo pattinato molto, di solito con Padova abbiamo sempre fatto fatica ad uscire dalla nostra zona e manovrare perché loro ci pressavano sempre tantissimo, ma da questo punto di vista sono soddisfatto perché abbiamo pressato molto anche noi e siamo riusciti ad uscire e manovrare bene. Abbiamo fatto una buona partita ed ora cominciamo a pensare alla prossima, con Milano, che come tutte le gare con loro sarà una battaglia”.

TABELLINO



Ghosts Padova – Mc Control Diavoli Vicenza (1-5) 1-9

Ghost Padova: Morandin, Zampieri, Francon, Campulla L., Calore, Masiero, Pietrobon, Ballan, Carron Davide, Campulla F., Sobberi, Carron Daniele, Zorzo, Zanette, Mengato.

All. Roberto Cantele



Mc Control Diavoli Vicenza: Alberti, Frigo, Wennerstrom, Delfino, Tabanelli, Dell’Uomo, Sigmund, Ustignani, Trevisan, Roffo, Baldan, Frigo N., Testa.

All. A. Roffo

Arbitri: Slaviero e Ferrini

RETI

PT: 0.31 Delfino (VI), 2.24 Delfino (VI), 12.48 Ustignani (VI), 16.08 Campulla F. (PD), 18.22 Roffo (VI) pp, 19.39 Delfino (VI);

ST: 22.40 Frigo (VI), 27.54 Delfino (VI), 36.18 Testa (VI), 39.21 Roffo (VI).

NELLA FOTO: Andrea Delfino, bomber di Mc Control Diavoli Vicenza: ieri sera ha siglato un pocker!