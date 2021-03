Oggi sfida da vincere per SR Ipag Montecchio in casa con Exacer Montale

VOLLEY FEMMINILE – SERIE A2 – POOL SALVEZZA – al PalaCollodi arriva Montale per una sfida che ha il profumo della salvezza. Le ragazze del Sorelle Ramonda-Ipag conoscono bene l’importanza di questa gara e si sono preparate al meglio questa settimana.

Queste le dichiarazioni di mister Mario Fangareggi:

“Montale è la nostra diretta concorrente per la salvezza e quindi nessuno nasconde il fatto che i punti in palio sono doppiamente importanti. Ci aspettiamo una partita lunga in cui dovremo avere la giusta pazienza e lucidità per gestire al meglio le molteplici situazioni che ci si proporranno durante tutto il match. Sicuramente prevarrà la squadra che dimostrerà maggiore determinazione per ottenere il risultato e sono certo che noi non lasceremo nulla di intentato per vincere”.