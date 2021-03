Non si gioca la partita tra AS Vicenza e Ponzano

BASKET FEMMINILE – SERIE A2 – “A.S. Vicenza Basket Femminile comunica che la disputa della gara in oggetto è sospesa in ottemperanza ai vigenti protocolli sanitari”. Questo lo stringato comunicato diffuso da As Vicenza e riferito al match previsto oggi pomeriggio tra la squadra allenata da Sandro Sinigaglia e Schiavon Ponzano (Treviso) al palasport di via Carlo Goldoni. Una partita che quindi per ora non si disputa.

Dai tamponi obbligatori (secondo protocollo FIP) realizzati stamane vi sarebbero alcuni casi di positività al covid-19 tra le giocatrici biancorosse. Ovviamente per precauzione, e naturalmente per rispettare le normative in corso, la dirigenza berica (responsabilmente) ha comunicato alle “autorità sportive” (e alla squadra avversaria) la notizia chiedendo il rinvio del match in programma. E’ molto probabile che vengano sospesi anche gli allenamenti in presenza per alcuni giorni fino al prossimo tampone previsto a metà settimana. Al medico sociale l’onere di relazionarsi con l’autorità sanitaria per l’eventuale prescrizione dei periodi di isolamento.