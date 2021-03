A Verona arriva il poker di successi per Vicenza Volley che sabato sera farà visita all’Imoco

PALLAVOLO SERIE B1 FEMMINILE – Una partita giocata fino all’ultimo punto contro una squadra ben organizzata e con elementi di altissimo livello.

Che Verona non fosse trasferta facile lo aveva detto chiaramente coach Luca Chiappini in settimana e così è stato. Una battaglia punto su punto fino alla fine che ha visto spuntarla Vicenza Volley che centra così la quarta vittoria consecutiva.

Sestetto iniziale biancorosso con capitan Cheli, Errichiello, Rossini, Marcolina, Donarelli, Marini e D’Ambros libero.

Primi due set in cui le biancorosse combattono e dimostrano qualcosa in piu’ rispetto alle avversarie, chiudendo 25-23 e 25 a 16. Non funziona tutto come dovrebbe nel terzo. Biancorosse in vantaggio, raggiunte e poi superate 25 -22.

Sulle ali dell’entusiasmo Verona porta a casa anche il quarto set lasciando Vicenza a 19.

Quinto decisivo set con le biancorosse che scavano e trovano energia, testa e qualità per superare le veronesi 15 a 13

Vicenza mantiene al momento il primo posto in classifica, ma con una gara in piu’ rispetto a Giorgione.

Prossimo appuntamento per le biancorosse sabato alle 20.30 in casa di Imoco.