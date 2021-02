Vicenza Volley cerca il tris vincente domenica contro l’Imoco

PALLAVOLO SERIE B1 FEMMINILE – Terzo impegno settimanale per Vicenza Volley che, dopo due brillanti vittorie, ospita l’Imoco e recupera quindi la terza gara di campionato, precedentemente rinviata.

Si gioca domenica pomeriggio alle ore 17,30.

“Una sfida da affrontare con la massima attenzione – dichiara coach Luca Chiappini alla vigilia del match – Di fronte avremo una squadra giovane con molti talenti che Imoco ogni anno seleziona, allena e porta ad alti livelli. Noi faremo la nostra partita, costruendo punto su punto il nostro gioco e mettendo in campo tutta la nostra qualita’.”

“Imoco è una squadra pericolosa – aggiunge la capitana Lisa Cheli – Giovane ma tecnicamente validissima. Come tutte le formazioni giovani va affrontata con la massima attenzione perche’ se trova la giornata buona è capace di qualsiasi risultato”.

“Noi scenderemo in campo come sempre per dare il massimo – conclude Caterina Errichiello – La nostra è una squadra tecnica, esperta, aggressiva e quindi useremo come sempre tutte le nostre armi.”

