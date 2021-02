Al Verena il Grand Prix Net Insurance: Vittoria Rossi oro nel “gigante” categoria ragazze [FOTO]

SCI ALPINO – Oggi alla ski area Monte Verena (Vicenza) lo Sci club 2000 ha proposto la seconda giornata delle finali regionali del Grand Prix Net Insurance, il circuito regionale dello sci alpino per le categorie Ragazzi (under 14) e Allievi (under 16).

Le categorie ragazzi sono state impegnate in gigante sulla pista Centrale. In ambito femminile, vittoria della vicentina dello Sci club 2000 Vittoria Rossi che si è ex aequo con Lucia Sartorelli (Ski team Sorapiss) mentre terza è stata Elisa Sagui (Dolomiti Cadore). Tra i maschi si è imposto Zaccaria Trevisan (Druscié Cortina) su Alberto Davare (Arabba) e Mattia Valente (Cortina).

Giornata dedicata alla velocità per Allievi e Allieve, impegnati in superG. Vittoria per Lorenzo Pittarello (Arabba) tra i maschi, con Alessandro Guerresco (Druscié Cortina) secondo ed Edoardo Baldo (Cortina) terzo.

Camilla Vanni (Druscié) prima tra le ragazze. Secondo e terzo posto rispettivamente per Lucia Vecellio Oliva e Arianna De Martin Topranin, entrambe dello Sci club Cortina.

QUI le classifiche del Gigante ragazze e ragazzi

QUI le classifiche del SuperG Allieve e Allievi

FOTO PREMIAZIONI