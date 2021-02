Vicenza Volley abbatte l’AltaFratte (3-0) e si prepara alla sfida con l’Imoco Volley

PALLAVOLO SERIE B1 FEMMINILE – Con una prestazione superlativa Vicenza Volley supera in casa l’AltaFratte, avversario pericoloso, capace di partite importanti, l’unico ad aver battuto Giorgione in questa prima fase del campionato, ma la squadra di Chiappini in questo momento è in una condizione psicologica e fisica straordinaria e in alcuni momenti si capisce tutta la bontà del roster scelto dal ds Mariella Cavallaro.

Il risultato? 3 set a zero!

Una formazione che trova in Cheli, Rossini ed Errichiello punti certi per l’attacco, che conta su una Elena D’Ambros al top, sulle doti di Marini e Donarelli, sulla qualità e l’intelligenza di gioco di Greta Marcolina.

Un roster che può contare ad occhi chiusi anche su Allegra Toffanin. Due spezzoni di partita per lei (sabato scorso e mercoledì sera) e due prestazioni perfette. Ottima in battuta e da manuale in ricezione. Atteggiamento perfetto che rispecchia l’ambiente sereno e la grande qualità del lavoro, a tutti i livelli, del club biancorosso.

Coach Luca Chiappini commenta così la prova della sua squadra: “Sono molto soddisfatto perché abbiamo proposto un’ottima pallavolo. Non era una partita semplice, ma noi l’abbiamo resa tale mettendo in campo tanta qualità. Le ragazze sono state bravissime, con ritmo costante, molto alto, giusto approccio alla partita e tanta voglia di trovare il risultato. Adesso una giornata di riposo e poi subito in palestra per preparare la partita di domenica contro Imoco Volley”.