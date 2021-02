A Belluno Bianchini vuole un Arzignano con più coraggio e determinazione

CALCIO SERIE D – In vista della terza giornata di ritorno del campionato di Serie D il tecnico dell’Arzignano Valchiampo, Giuseppe Bianchini, ha parlato di come la squadra arriva alla partita esterna di mercoledì pomeriggio alle 14.30 a Belluno.

Non si può non partire nell’analisi settimanale con un pensiero per il ko rimediato ad Este sabato pomeriggio, al termine di una gara non all’altezza: “A Este non sono stato per niente soddisfatto della nostra prestazione: ci siamo approcciati in maniera sbagliata alla gara, siamo stati poco intensi e poco coraggiosi, con un atteggiamento del tutto sbagliato”.

Adesso è il momento di voltare pagina, cercando di lanciare un segnale forte a tutto l’ambiente: “A Belluno ci aspetta una trasferta molto insidiosa, contro un avversario davvero molto forte, che è in grande fiducia. E’ una squadra che abbina grande fisicità a qualità tecniche importanti: dovremo fare una partita con tutt’altra intensità rispetto ad Este, con molto più coraggio, intensità e voglia”.