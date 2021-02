Gianni Poggi succede a Claudio Pasqualin alla guida dell’Unione Veterani dello sport di Vicenza

Il 22 febbraio 2021, nella sala Vittorio Morini del CONIPoint di Vicenza, si è tenuta la assemblea ordinaria della sezione di Vicenza “Nello Dalla Fontana” dell’ Unione Nazionale Veterani dello Sport per il rinnovo delle cariche sezionali per il quadriennio 2021-2025.

L’assemblea ha nominato presidente il giornalista sportivo e scrittore Gianni Poggi e consiglieri i soci Adriano Fin, Gianfranco Morsoletto, Enrico Fagnani, Giorgio Gianello ed Ampelio Rossi.

Il neo presidente Gianni Poggi ha, nell’occasione, ringraziato il presidente uscente Claudio Pasqualin per l’impegno profuso a favore della sezione nei precedenti quattordici anni.

“Obbiettivi prioritari per il prossimo quadriennio – ha aggiunto Poggi – sono l’aumento del numero degli iscritti e il massimo coinvolgimento di tutti i soci nella vita della Sezione avviando nuove iniziative che si affiancheranno a quelle tradizionali. Ci impegneremo anche a migliorare le relazioni con enti e istituzioni al fine di collaborare nella realizzazione degli scopi statutari, con particolare attenzione ai giovani e agli anziani ancora praticanti”.