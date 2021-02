Federica Del Buono seconda negli 800 metri: la batte Eleonora Vandi per un secondo e mezzo

ATLETICA INDOOR – Ampio miglioramento della veneziana Borga che in sala aveva un primato di 53”91. Eleonora Vandi vince gli 800 in 2’07”59 davanti a Federica Del Buono (2’09”35). Mandusic a 5.10 nell’asta. Lanci invernali, a Conegliano il giavellottista Bonvecchio riparte da 70.30

Al Palaindoor di Padova, nella manifestazione del pomeriggio, cresce la 22enne Rebecca Borga, protagonista di un netto progresso in 53”26. La veneziana delle Fiamme Gialle migliora nettamente il record personale in sala di 53”91, a cui toglie sei decimi e mezzo. Negli 800 metri Eleonora Vandi (Atl. Avis Macerata) chiude in 2’07”59 e precede Federica Del Buono (Carabinieri), seconda in 2’09”35 al ritorno su questa distanza dopo oltre quattro anni. Nell’asta, dopo il recente 5.55, Max Mandusic (Fiamme Gialle) non fa meglio di 5.10 mentre nei 400 al maschile si impone Giuseppe Leonardi (Carabinieri) con 48”40. Nella sessione di gare mattutine, Samuele Dini (Fiamme Gialle) si è aggiudicato i 3000 in 8’09”56, precedendo in volata Leo Paglione (Virtus), sceso a 8’09”88.

RISULTATI

DOMENICA MATTINA

UOMINI.

1500: 1. Enrico Brazzale (Atl. Vicentina) 3’55”18.

3000: 1. Samuele Dini (Fiamme Gialle) 8’09”56, 2. Leo Paglione (Gs Virtus) 8’09”88, 3. Edoardo Melloni (Athletic Club 96 Alperia) 8’12”13.

Alto: 1. Lorenzo Carlone (Virtus Lucca) 2.03, 2. Alberto Murari (Athletic Club 96 Alperia) 2.03.

Asta: 1. Max Mandusic (Fiamme Gialle) 5.10, 2. Alessandro Sinno (Aeronautica Militare) 5.00.

Triplo: 1. Gasigwa Jean Rovetta (Cus Pro Patria Milano) 15.00.

DONNE.

1500: 1. Micol Majori (Pro Sesto Atl.) 4’24”57.

3000: 1. Alice Franceschini (Atl. Spezia Duferco) 10’01”83.

DOMENICA POMERIGGIO

UOMINI

400: 1. Giuseppe Leonardi (Carabinieri) 48”40.

800: 1. David Nikolli (Caivano Runners) 1’49”97, 2. Giovanni Filippi (Us Rogno) 1’50”83, 3. Riccardo Tamassia (Trevisatletica) 1’52”32.

Peso: 1. Antonio Maset (Trevisatletica) 12.67.

Peso allievi: 1. Alessio Luigi Gallian (Lib. Valpolicella Lupatotina) 13.62.

DONNE.

400: 1. Rebecca Borga (Fiamme Gialle) 53”26, 2. Eleonora Marchiando (Atl. Sandro Calvesi) 54”91, 3. Marta Milani (Esercito) 55”25.

800: 1. Eleonora Vandi (Atl. Avis Macerata) 2’07”59, 2. Federica Del Buono (Carabinieri) 2’09”35.

Alto: 1.Carla Pedone (Acsi Campidoglio Palatino) 1.55.

Lungo: 1. Sofia Borello (Atl. Biotekna) 6.00, 2. Anna Costella (Atl. Brugnera) 5.94.

Peso: 1. Tatiana Corso (Atl. Bs ’50 Metallurg. S. Marco) 12.53.

Foto di Daniele Pagnutti