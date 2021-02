Dalle gare indoor di Padova conferme per Cestonaro nel triplo: 13,62 – Risultati di sabato

ATLETICA INDOOR – Seconda gara dell’anno per Ottavia Cestonaro (Carabinieri). A Padova, nella tredicesima manifestazione della stagione al Palaindoor, la triplista vicentina salta 13.62 dopo l’esordio dello scorso weekend quando aveva migliorato il record personale indoor, portandolo a 13.84. Nell’asta, 4.31 di Roberta Bruni (Carabinieri). Al maschile, fari puntati sui 60 metri con il successo di Chituru Ali (Fiamme Gialle) che scende a 6”70 e si prende la rivincita della rassegna tricolore promesse davanti a Fabrizio Ceglie (Assindustria Sport): per il friulano di maglia padovana un bel 6”76 dopo essersi portato a 6”74 in batteria. Il ventenne bellunese Cristopher Cecchet (Assindustria Sport) lima un centesimo al personale correndo i 60 ostacoli in 8”06 (8”07 domenica scorsa ad Ancona).

RISULTATI

UOMINI

60: 1. Chituru Ali (Fiamme Gialle) 6”70, 2. Fabrizio Ceglie (Assindustria Sport) 6”76 (6”74 in batt.).

60 hs: 1. Cristopher Cecchet (Assindustria Sport) 8”06. 60 hs juniores: 1. Matteo Gattinoni (Atl. Virtus Castenedolo) 8”86.

60 hs allievi: 1. Daniele Rossi (G.A. Bassano) 9”21.

Lungo: 1. Abdul Majeed Omar (Atl. Firenze Marathon S.S.) 7.31, 2. Destiny Nkeonye (Athletic Club 96 Alperia) 7.29.

DONNE

60: 1. Martina Favaretto (Atl. Biotekna) 7”64 (7”62 in batt,), 2. Audrey Alloh (Fiamme Azzurre) 7”69 (7”57 in batt.).

60 hs: 1. Martina Millo (Assindustria Sport) 8”63.

60 hs allieve: 1. Anna Lombardini (Cus Verona Sez. Atletica) 9”96.

Asta: 1. Roberta Bruni (Carabinieri) 4.31, 2. Elisa Molinarolo (Atl. Riviera del Brenta) 4.06, 3. Alessandra Lazzari (Atl. Arcs Cus Perugia) 4.06.

Triplo: 1. Ottavia Cestonaro (Carabinieri) 13.62.

RISULTATI COMPLETI