I Diavoli sabato sera a Verona e poi il 20 il derby tutto vicentino ad Asiago

HOCkEY IN LINE SERIE A – Mancano due gare al termine della regular season e i Diavoli le affronteranno entrambe in trasferta: sabato 13 a Verona (inizio gara ore 20) e poi la chiusura sabato 20 con il derby vicentino ad Asiago.

Dopo l’importante vittoria a Milano, dove i biancorossi sono riusciti ad espugnare la pista dopo quattro anni dall’ultima sconfitta dei lombardi in casa, i vicentini dovranno stare attenti a non abbassare la guardia per continuare la striscia positiva, anche se il divario dalla seconda in classifica è già largo: conducono, infatti, la classifica a 48 punti mentre il Ferrara ne ha 35, e Verona, prossimo avversario dei biancorossi, è al quinto posto a quota 22, senza possibilità di raggiungere Milano e Padova al terzo posto.

Verona arriva dall’importante vittoria in casa contro Cittadella per 3-2 e tenterà di mettere il bastone fra le ruote ai biancorossi che daranno il tutto per tutto per proseguire il loro cammino positivo.

A Verona ancora incerta la presenza di Michele Frigo, che a Milano ha disputato un’ottima prova, dando un fondamentale contributo alla vittoria, uscito per infortunio a due minuti e mezzo dalla fine per uno scontro di gioco, trasportato in ospedale per accertamenti, ma fortunatamente dimesso e tornato a casa con i compagni a tarda serata.

“Mi sento bene e ho fatto ulteriori controlli in settimana che hanno dato esito positivo – ha spiegato il portiere biancorosso – Per quanto riguarda sabato di sicuro non dobbiamo sottovalutare la partita contro Verona per diversi motivi: il primo è che stanno portando a casa dei buoni risultati grazie anche al portiere Bortoli che, nonostante la giovane età, sta dimostrando di avere delle ottime qualità. Il secondo è che noi arriviamo da un lungo periodo positivo, accentuato ancora di più dall’ultima vittoria contro il Milano, e questo in qualche modo potrebbe darci un senso di “rilassamento”, passatemi il termine. Quindi, dobbiamo stare veramente attenti, concentrati e consapevoli delle nostre potenzialità, senza alcuna paura, ma comunque rispettando l’avversario che al momento si trova al quinto posto”.