Vicenza Volley domenica contro la Duetti Giorgione per poi iniziare un trittico di fuoco

VOLLEY SERIE B1 – Terzo impegno di campionato per le biancorosse di Vicenza Volley attese domenica pomeriggio, con inizio alle 17,30, a Castelfranco Veneto dalla sfida contro la Duetti Giorgione.

Così coach Luca Chiappini alla vigilia del match: “Abbiamo disputato due buone gare e abbiamo dato dimostrazione che nelle situazioni di pressione siamo in grado di venirne fuori grazie alle tante qualità individuali e di un gruppo squadra importante.

Giorgione sarà una squadra agguerrita, reduce da una sconfitta quindi con voglia di rifarsi, sarà forte del fatto che gioca in casa. E’ anche vero che siamo abituati al fatto di essere l’avversario da battere: noi comunque arriveremo come sempre con il coltello tra i denti, pronti a combattere e poi il campo assegnerà il suo verdetto.

Dopo Giorgione si aprirà un ciclo di tre partite in meno di 8 giorni, un autentico tour de force. Dosare le energie sarà fondamentale, così come equilibrare il carico di lavoro settimanale sarà estremamente importante. La qualità del roster a disposizione sarà una delle chiavi in vista di quel trittico di gare ravvicinate. E’ mia intenzione, con lo staff, gestire bene i recuperi per evitare rischi inutili in questa prima fase del torneo. Adesso però concentratissimi sulla gara di domenica.”