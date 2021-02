AS Vicenza in campo domenica contro Sanga Milano nel ricordo di “Biba” Gentilin

BASKET FEMMINILE SERIE A2 – Seconda partita casalinga di fila per AS Vicenza. Dopo la grandissima gara contro Udine, che ha visto le biancorosse uscire vittoriose dal campo, arriva al palazzetto dello sport di via Goldoni Sanga Milano, che in classifica conta 14 punti, a sei di distanza dalla squadra di Sandro Sinigaglia. All’andata fu partita rocambolesca. Avanti Vicenza di 10 punti alla fine del terzo periodo (36-46), Milano fu capace di rifilare alle giocatrici beriche un 12-0 che la portò in testa: Vicenza rispose a sua volta con un 10-0 finale che permise di sopravanzare le avversarie proprio di 10 punti (51/61). Allora, va riconosciuto sportivamente, mancavano a coach Franz Pinotti due elementi importanti quali Toffali e Beretta il cui valore è evidenziato dall’ultima partita, vinta in casa contro Albino per 62-45, in cui Toffali ha realizzato 18 punti e Beretta 16. Con il Sanga al completo è sicuramente un match che per Vicenza si preannuncia ostico visto il valore delle avversarie.

La vittoria contro la capolista Udine è stata però salutare e ha logicamente riportato in alto il morale in casa vicentina. Le fatiche hanno lasciato però qualche traccia nelle gambe di alcune giocatrici. Preoccupano soprattutto le condizioni di Francesca Tagliapietra, afflitta da uno stiramento alla coscia: lo staff medico farà di tutto per far sì che Francesca scenda in campo per competere al meglio, ma fino all’ultimo dovrà osservare riposo. D’obbligo l’ottimismo: squadra di guerriere, Monaco e compagne sanno di dover difendere il lusinghiero quinto posto fin qui raggiunto a ridosso delle grandi.

La partita è in programma domenica 7 febbraio alle ore 18 al palazzetto dello sport di via Goldoni. Sarà una serata speciale. Verrà osservato un minuto di silenzio in onore di “Biba” Marisa Gentilin, pluricampionessa d’Italia, recentemente scomparsa all’età di 84 anni. Giocatrice eccezionale, vicentina purosangue, vinse cinque scudetti di fila dal 1965 al 1969 con Portorico Caffè e Recoaro, sotto la guida di Antonio Concato e di Zigo Vasojevic. Purtroppo la gara sarà disputata ancora a porte chiuse a causa delle norme anticovid sempre in vigore.

Arbitri del match i signori Nicola Alessi di Lugo (Ra) e Francesco Zaniboni di Bologna.