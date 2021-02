L’Hockey Valdagno femminile a Modena cerca i 3 punti per risalire in vetta

HOCKEY PISTA FEMMINILE – La doppia vittoria del Roller Matera nello scorso weekend ha ribaltato la classifica rispetto all’inizio del campionato, contraddistinto dall’esordio finito in parità contro il Valdagno.

Le vicentine scenderanno di nuovo in pista domenica a Modena per raggiungere le materane, forti di un attacco preciso e di un’amalgama che sembra già molto avanzato, nonostante sia il primo anno tutte insieme per la formazione allenata da Eddy Randon. Le gialloblu, invece, arrivano dalla doppia vittoria contro Scandiano e Agrate, e giocheranno la loro prima gara casalinga, forti di una squadra giovane e veloce.

DIRETTA Facebook https://www.facebook.com/Amatori-Modena-1945-1828167247398848

Nel frattempo é iniziata in settimana la seconda fase della Coppa Italia di Serie B che porterà le otto squadre qualificate alla finalissima a fine aprile. Si è già giocato il primo quarto di finale, tra Pesaro e Prato, finito sul 3-3. Domenica si giocherà Alice Grosseto-Roller Salerno e mercoledì prossimo le altre due sfide Vercelli-Lodi e Montecchio-Breganze. Il ritorno è fissato la settimana successiva e tutte le vincenti, nella somma dei gol tra le due gare, disputeranno sabato 27 febbraio e domenica 7 marzo per entrare nella finale di Coppa Italia datata domenica 25 aprile 2021