Oggi, sabato 6 febbraio, Mc Control Diavoli Vicenza è in trasferta a Milano

HOCKEY ON LINE – E’ oggi sabato 6 febbraio, inizio gara ore 18, il big match fra Diavoli e Milano che si scontreranno al Quanta Village per la prima sfida di questa stagione. I biancorossi arrivano da una serie positiva di 15 vittorie su 15 gare, mentre Milano, eccetto le due partite perse a tavolino, ha inanellato tutte vittorie, ma la scorsa settimana contro Monleale è stato costretto all’overtime per far sua la gara.

Anche i vicentini la scorsa settimana, contro il Cittadella, sono stati meno brillanti e incisivi sottoporta, anche se la gara si è chiusa con un netto 6-2. Ma tutto questo non deve far pensare a degli avversari sottotono, anzi, in casa e contro i biancorossi i lombardi vorranno dimostrare che restano sempre la squadra da battere, come pensano tutti fra i Diavoli.

Si preannuncia quindi una sfida emozionante, per la prima volta non decisiva in termini di classifica, ma sicuramente importante in termini di confronto fra le due squadre favorite per questo campionato, un test importante per capire anche le reali condizioni dei biancorossi che hanno fatto un bel cammino, ma che devono mettere alla prova le loro qualità e potenzialità.

I Diavoli non si sono mai nascosti e hanno sempre dichiarato di puntare a tutti i titoli per i quali potranno battersi in questa stagione, di portare rispetto per tutti gli avversari, ma di non avere timori. Dall’altra parte una squadra che da anni si aggiudica praticamente tutti i trofei in palio e che, oltre ad avere il fattore campo dalla sua, ha una grande esperienza di sfide al vertice.

I presupposti per un grande match ricco di emozioni ci sono tutti, quindi non resta che godersi lo spettacolo e sperare in una bella partita.

“Milano resta sempre la squadra da battere – ha dichiarato Nicola Frigo, commentando il prossimo impegno dei Diavoli. – Noi abbiamo fatto tutte vittorie, ma anche loro hanno fatto tutte vittorie, almeno sul campo e tranne l’overtime della scorsa settimana. Sappiamo che sarà una sfida dura, ma bella. Con questo periodo del Covid loro si sono allenati poco, potrebbero ingannarci con i risultati delle ultime due settimane, ma sono sicuro che contro di noi daranno il cento per certo e ce la metteranno giù dura, ma noi cercheremo di fare lo stesso”.