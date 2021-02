Al via il Grand Prix Lattebusche per U10 e U12 al Verena, al Nevegal e a Monte Croce Comelico. Il fondo alla Conca dei Parpari

SCI ALPINO E FONDO – Parte l’attività regionale di Fisi Veneto per gli Under 10 e gli Under 12 dello sci alpino e dello sci di fondo. Domani, sabato 6, e domenica, 7 febbraio, prenderà infatti avvio il Grand Prix Lattebusche per le categorie Baby e Cuccioli, storico circuito (oltre 40 gli anni di storia) che il comitato veneto della Federazione italiana degli sport invernali propone da oltre quarant’anni insieme all’azienda lattiero-casearia fondata nel 1954 e che ha sede a Busche di Cesiomaggiore, nel Bellunese.

Lo sci alpino proporrà gli appuntamenti del Nevegal per la circoscrizione Belluno Bassa (organizzazione a cura dello Sci club Ponte nelle Alpi), di Passo Monte Croce Comelico per la circoscrizione Belluno Alta (a cura di Unione sportiva Valpadola) e di Monte Verena per la circoscrizione Padova-Vicenza- Verona).

LO SCI DI FONDO – Lo sci di fondo sarà invece di scena nel Veronese, a Conca dei Parpari: qui gareggeranno tutte le circoscrizioni regionali. L’organizzazione è affidata allo Sci club Roverè.

«Finalmente riparte anche l’attività dei più piccoli e lo farà, come da quasi mezzo secolo, insieme a un’azienda vicina al territorio, agli sport della neve e al mondo giovanile, come Lattebusche» sottolinea Roberto Bortoluzzi, presidente del comitato regionale Fisi.

«È importante, anzi fondamentale, tornare a fare attività, incontrarsi, gareggiare. Lo faranno in assoluta sicurezza, grazie al grande impegno che i responsabili del comitato regionale, di quelli provinciali e dei club hanno profuso. L’auspicio è che si possa arrivare fino in fondo al circuito e, quindi, ritrovarci tutti ad Alleghe e a Malga Ciapela-Marmolada per le finali che lo scorso anno non si sono potute disputare, finali che sono sempre e soprattutto una festa, oltre che un momento agonistico, e che vedono protagonisti un migliaio di bambini e ragazzi».

