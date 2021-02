Corsa Orientamento: domenica 7 febbraio training delle nazionali a Pieve di Soligo e Barbisano (Treviso) – In campo anche la vicentina Giulia Gambini

ORIENTEERING – E’ previsto per domenica 7 febbraio, a Pieve di Soligo e Barbisano (Treviso), il raduno delle rappresentative nazionali di corsa orientamento. In allenamento si troveranno 60 atleti delle categorie elite, under 23 e giovanili.

“E’ un raduno programmato come quelli che abbiamo sempre realizzato a inizio febbraio – spiega il commissario tecnico azzurro Mikhail Mamleev –. Solitamente si tenevano in due giornate, ma la situazione legata al Covid ci obbliga a organizzare tutto in un giorno”.

“Durante il camp – spiega il ct – svolgeremo due allenamenti molto intensi ed anche i ragazzi lavoreranno in gruppi distinti: elite e junior assieme e i giovani a parte. Eviteremo gli assembramenti con la prova “middle” in programma al mattino e la “sprint” al pomeriggio. I giovani faranno il programma inverso. Tra una sessione e l’altra avremo una grande sala dove riunirci e parlare dei programmi 2021″.

Tra i convocati veneti della SEV – Selezione Elite Veneto sono presenti:

Giovanelli Anna, Park World Tour Italia

Lucchetta Jessica, Orienteering Tarzo

Tra i convocati veneti del TJV – Team Junior Veneto sono presenti:

Scopel Mattia, Fonzaso

Scalzotto Annarita, Park World Tour Italia

Bazan Alberto, Fonzaso

Alban Davide, Fonzaso

Gambini Giulia, Erebus Vicenza

Vedana Giulia, Fonzaso

QUI l’elenco completo degli atleti delle nazionali