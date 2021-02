La Migross Asiago ospita sabato 6 febbraio il Lustenau

HOCKEY GHIACCIO – AHL – L’Asiago, dopo aver brillantemente guadagnato la finale per il titolo di Campione d’Italia, si troverà di fronte il Lustenau, nel match previsto per oggi, sabato 6 febbraio alle ore 19, con il duplice obiettivo di aggiungere 3 punti importanti nella classifica dell’AlpsHL, contro una diretta concorrente per le prime posizioni, e di approcciare nel miglior modo possibile al confronto con il Renon, per difendere lo scudetto cucito sulla maglia. Come di consueto saranno a disposizione lo streaming all’indirizzo https://valcome.tv/feed/ahl e la radiocronaca su Radio Asiago FM 107.7 o su www.radioasiago.it

I Giallo Rossi stanno disputando una buona parte centrale di stagione, dove sono riusciti a collezionare dei buoni risultati, utili per rimanere legati al trenino di squadre che stanno lottando per concludere la stagione regolare nelle top four, ma soprattutto a mettere sul ghiaccio delle prestazioni caratterizzate da concretezza e solidità. Tutto il collettivo sta dando un grande contributo alle vittorie, sia nella fase offensiva che difensiva, e questa compattezza è arricchita da prove individuali di rilievo, come l’hat trick di McParland nella semifinale 2 contro il Cortina. Mattila avrà a disposizione tutto il roster, tranne M. Stevan obbligato ad osservare un periodo di riposo.

Il Lustenau approda sull’ Altopiano con l’intento di agganciare gli Stellati in classifica, al momento è distanziato di soli 2 punti, ma avendo giocato 2 partite in più. Gli Austriaci stanno disputando una stagione all’altezza delle aspettative, si stanno dimostrando competitivi e all’altezza dei top team. Gli uomini di coach Flanagan giocano il miglior Penalty Killing della Lega, la porta rimane inviolata nell’88% delle situazioni di inferiorità numerica, mentre l’attacco è guidato dal Top Scorer Wilfan, giocatore Austriaco ma con l’inizio di carriera in Svezia, e dallo Statunitense Connelly, difensore capace di servire 25 assist ai compagni.

il pensiero della finale scudetto, gara 1 è prevista per martedì 09 febbraio, non deve distrarre i Leoni, che dovranno trovare concentrazione per guadagnare punti importanti per la classifica dell’AlpsHL e mantenere la giusta tensione in vista dei prossimi importantissimi impegni.

Classifica AlpsHL: HKO pt. 49 (18 partite); PUS pt. 48 (20); JES pt. 47 (16); RBJ pt. 42 (19); ASH pt. 40 (18); EHC pt. 38 (20); SGC pt. 36 (19); VEU pt. 33 (17); ECB pt. 31 (18); RIT pt. 30 (20); WSV pt. 26 (20); GHE pt. 26 (19); FAS pt. 25 (16); KA2 pt. 21 (17); KEC pt. 19 (20); SWL pt. 2 (17).