Rinviata per Covid la gara di Volley Vicenza contro l’Imoco San Donà

Dopo due vittorie consecutive primo “stop” per Volley Vicenza ma per motivi legati alla normativa anti-covid-19.

La Federazione Italiana Pallavolo, preso atto della comunicazione ricevuta dalla società Imoco Volley, ed in ottemperanza al Protocollo per le attività sportive, ha deciso il rinvio a data da destinarsi della partita prevista per sabato 6 febbraio tra VICENZA VOLLEY e IMOCO, valida per il campionato di Serie B1.

